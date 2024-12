Problema con l’allenatore: la decisione sull’esonero, svelati i motivi

Problemi con l’allenatore. Ecco la decisione della società sul’esonero del mister. Ci sono nuove informazioni che riguardano il sostituto, che è pronto a prendere il posto del suo collega.

Cosa sta succedendo sulle panchine di Serie A?

Si avvicina il momento chiave della stagione, con il mese di gennaio che coincide con l’apertura della sessione di calciomercato che servirà ai club per intervenire e aggiustare le proprie rose.

Ecco perché restano in bilico le posizioni di alcuni allenatori, che hanno deluso in questa prima parte di campionato. In tanti, infatti, si aspettavano di più dal mister che in questo momento non ha rispettato le attese ed è finito nel mirino della critica a causa dei recenti risultati negativi che hanno fatto sprofondare la squadra.

Ecco perché, negli ultimi giorni, in città si è parlato tanto dell’esonero del giovane allenatore, che è reduce da una striscia di risultati negativi. Momenti concitati in società, con la riunione fiume che ha portato ad una decisione riguardo l’ipotesi dell’addio anticipato.

Svelati nuovi retroscena che riguardano il futuro del tecnico che, mai come in questo momento, è finito sulle pagine di tutti i giornali. Del suo destino, infatti, ne hanno parlato tutti e l’argomento ha tenuto banco negli ambienti di calciomercato.

Anche i giocatori, infatti, fino all’ultimo non sapevano del destino del proprio allenatore, che è stato messo in discussione dalla stessa società che ha preso una decisione riguardo l’esonero.

Esonero del mister, nuovo colpo di scena: cosa ha deciso la dirigenza

E’ la redazione di Sky Sport a fare il punto della situazione, riguardo il futuro dell’allenatore che fino a qualche giorno è stato davvero vicino all’esonero.

La situazione si è ribaltata in queste ore, dopo l’ultimo vertice che non ha portato a nessuna svolta.

In casa Hellas, dunque, si va verso la conferma sulla panchina del Verona di Paolo Zanetti. La decisione è arrivata a seguito dei problemi riguardo la scelta del sostituto.

Futuro Zanetti Hellas Verona: cosa è successo

La trasferta di Parma sarà, ancora una volta, decisiva per il futuro in panchina di Paolo Zanetti, che continuerà a guidare la squadra per il match contro i ducali. Infatti, dopo un primo faccia a faccia, ieri è arrivata la conferma riguardo la decisione della società di puntare sull’ex allenatore di Venezia ed Empoli.

I motivi della conferma all’Hellas Verona di Paolo Zanetti sono da ricondurre all’assenza di alternative valide. Infatti, le uniche opzioni erano quelle di promuovere l’attuale tecnico dell Primavera Sammarco oppure richiamare Salvatore Bocchetti.

Ecco perché, dopo giorni di riflessioni, è arrivato il dietrofront della società che ha deciso di non esonerare Zanetti che si giocherà tutto nella partita Parma-Hellas Verona.