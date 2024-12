Esonero in Serie A: il sostituto è l’ex Milan

Lo scossone in Serie A può arrivare dopo l’ennesima sconfitta, pesante, che ha portato alla dura contestazione.

Ci sono due ipotesi per sostituire il tecnico che, nella serata di questa domenica e all’indomani della pesantissima sconfitta casalinga per 1-4, verrebbe così licenziato.

Si attende un comunicato ufficiale sulla permanenza o sull’esonero del tecnico che però, vista la situazione, potrebbe dover svuotare i suoi uffici e già nella mattinata di lunedì lasciare gli allenamenti ad un altro allenatore. Al suo posto, stando ai primi rumors sull’esonero, arriverebbe un ex Milan.

Un’altra panchina di Serie A pronta allo scossone: esonero vicino

Potrebbe, in Serie A, saltare un’altra panchina. Si erano giocate diverse partite nella prima fase di stagione, senza esoneri, salvo un paio di situazioni disastrose tra Roma e non solo, che avevano portato appunto agli scossoni. Le cose però sono cambiate drasticamente da un momento all’altro e, dopo l’esonero a Lecce di Luca Gotti, potrebbe seguirne un altro, a sorpresa, visto quanto di positivo aveva fatto sin dall’inizio.

Le cose sono precipitate da un momento all’altro con la dura contestazione di quest’oggi che ha aperto una “ferita” tra squadra e tifoseria, con la società chiamata ad intervenire.

Si tratta infatti dell’esonero all’Hellas Verona per Zanetti, allenatore sul quale sarebbe esaurito il tempo a disposizione, stando a ciò che svela il collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, che ha pure svelato il nome del candidato per sostituirlo in panchina. In pole c’è la soluzione che porta all’ex Milan, come ipotesi immediata e ad interim.

L’ex Milan in panchina: la notizia dopo l’esonero

Dopo l’esonero, che verrà probabilmente annunciato tra questa sera e domani qualora dovessero trovare conferme, le voci di questa ultima ora, arriverà un ex Milan. Si tratta dell’attuale collaboratore tecnico all’Hellas Verona, nonché vice di Zanetti, Salvatore Bocchetti. Ha già vissuto, l’ex Milan, un’esperienza con gli scaligeri per sei partite da allenatore della squadra dell’Hellas. Per poi sarebbe una grande occasione, quella di allenare la Prima Squadra dell’Hellas, dopo tutta la trafila fatta dal 2021 nel settore giovanile. Da quando insomma si è ritirato dal calcio giocato.

Serie A, scelta sull’esonero: c’è anche l’ipotesi di uno storico grande ex

Un altro storico grande ex in Serie A, come Ranieri alla Roma, farebbe rientro in Italia. Si tratterebbe di Mandorlini, tecnico che farebbe ritorno in Serie A all’Hellas Verona dopo ormai diversi anni passati lontano dal massimo campionato italiano. Conosce già la piazza e sarebbe una “scelta alla Ranieri” per gli scaligeri.