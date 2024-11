Roma, Ranieri ha scelto il nuovo allenatore: arriverà nel 2025

Caos totale in casa Roma e ora in molti sperano che le cose siano cambiate dopo che Claudio Ranieri è stato annunciato dai Friedkin come nuovo allenatore.

E’ il terzo tecnico in questa stagione a Roma dopo soltanto 12 giornate di campionato, dove il club giallorosso si ritrova al 12esimo posto con 13 punti e tantissima delusione per un progetto che sembra totalmente arenato in questo momento. Dopo l’esonero di De Rossi quello di Juric e ora tocca ancora una volta a sir Claudio Ranieri andare a fare l’ennesimo miracolo della sua carriera.

Perché proprio Ranieri ha accettato nonostante pochi mesi fa, dopo aver salvato il Cagliari aveva deciso di ritirarsi, ma per amore della Roma ha deciso di tornare in panchina. Ora l’obiettivo è quello di salvare la stagione e allo stresso tempo provare una rimonta senza precedenti per raggiungere una qualificazione in Europa.

In questo momento la Roma ha deciso di puntare forse su Ranieri che a fine stagione, dopo questi mesi da traghettatore, entrerà in società come dirigente secondi accordi presi con i Friedkin e andrà ad essere determinante per la scelta definitiva del prossimo allenatore.

Nuovo allenatore Roma, la scelta di Ranieri

Ora si pensa al presente e Claudio Ranieri vuole fare di tutto per salvare la Roma una volta e per tutte, cercando di fare un miracolo sportivo che potrà a quel punto essere poi determinante per la scelta finale che farà il club la prossima estate per quello che potrà essere il nuovo allenatore della Roma.

Ranieri ha voglia di fare di tutto per il bene della Roma e lo farà da subito lavorando lui in prima persona con il club per cercare una continuità di risultati che manca ormai da tempo. Allo stesso tempo si cercherà di ottenere il massimo anche per il futuro e da giugno 2025 sarà nel ruolo di dirigente Ranieri che aiuterà la Roma nella scelta del prossimo allenatore.

Ranieri ha parlato in conferenza stampa anche di quello che può essere il ritorno di De Rossi in panchina con il club giallorosso. Infatti, quello che sarà il futuro dirigente della Roma ha raccontato di quello che potrebbe essere un clamoroso ritorno di De Rossi nel 2025 considerando che il suo contratto scadrà nel 2027.

Adesso però testa al presente, per pensare al futuro della Roma ci sarà tempo.