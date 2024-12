Esonero Mourinho: nel 2025 può tornare in Serie A, la destinazione

Mourinho nei guai, stando alle voci che arrivano dalla Turchia, con i rumors sul suo esonero che non mancano.

Il futuro potrebbe essere di nuovo in Serie A, stando alle possibilità che vedono l’ex Roma con un problema non da poco, per l’Europa League che rischia di sfuggirgli tra le mani per i recenti risultati.

Oggi la sconfitta in casa con l’Athletic Bilbao ha acceso non pochi dibattiti in merito alla posizione di Josè Mourinho, che è a rischio esonero per la situazione complessa di classifica in Europa League e con il Galatasaray che è praticamente scappato in cima alla classifica del campionato, in Turchia. Oltre al fatto che, nel recente periodo, è venuta fuori anche la sconfitta nel derby di Istanbul contro i rivali di sempre del Besiktas.

Esonero Mourinho: circola una voce dalla Turchia

Dopo aver perso il derby di Istanbul, anche la sconfitta in Turchia nella sesta giornata di Europa League, nell’anticipo di questo mercoledì. Inaki Williams ha deciso il match, fratello maggiore della star Nico Williams che ha prima sbloccato il risultato e poi raddoppiato, mandando nei guai Mourinho, che rischia l’esonero.

L’espulsione di Muldur ha sicuramente inciso nella mancata reazione della squadra di Mourinho che adesso, in una situazione difficile di classifica considerando gli otto punti, rischia di passare per i play-off, su quanto riguarda il passaggio del turno.

Vuole la qualificazione ad ogni costo la società che è tra le candidate alla vittoria finale. La prossima partita contro il Basaksehir, per il Fenerbahce in campionato, potrebbe essere decisiva se si considera che, in caso di nuova debacle, potrebbe scattare il secondo esonero in questo stesso anno, per lo Special One ed ex Roma, José Mourinho.

Dalla Turchia: esonero Mourinho, scotta la panchina dello Special One

Come fa sapere Ozgur Sancar, corrispondente dalla Turchia per il quotidiano AS, all’interno della dirigenza del club turco si starebbe valutando la situazione interna al Fenerbahce di Mourinho, tenendo d’occhio quella che è stata la prestazione in Europa League. Perché dopo la sconfitta contro il Besiktas, c’era voglia di reagire. Ma in campo, tutto si è visto, tranne che una reazione. Pertanto occhio al futuro perché rischia il posto il tecnico, con Mourinho che non ha il posto saldo al Fenerbahce.

Addio già alla Turchia? La Serie A può concedergli una terza occasione

Per Mourinho potrebbe arrivare una terza occasione in Italia se le cose non dovessero andare effettivamente bene con i turchi, anche se è da capire poi in quale società. Ci sono due ipotesi, tra le “piccole”: una è quella del Monza, l’altra è quella del Como. Tornando a vivere nei pressi di Milano, nell’ambizioso progetto delle due società, la possibilità di ingaggiare Mourinho. Altrimenti c’è l’opzione del ritorno alla Roma, al momento come ipotesi più lontana.