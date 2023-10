Roma, clamoroso esonero di Mourinho: il nome del sostituto

Una bomba dell’ultim’ora in casa Roma: José Mourinho pronto ad essere esonerato dai Friedkin, c’è il sostituto

Non basta la vittoria schiacciante in Europa League, ora Mourinho rischia davvero tanto. Pochi minuti fa è arrivata l’indiscrezione davvero incredibile di calciomercato: l’allenatore portoghese potrebbe essere sollevato dall’incarico in caso di sconfitta contro il Cagliari. Sarà una sfida decisiva al massimo contro l’allenatore romano Claudio Ranieri, che è stato seduto in passato sulla panchina dei giallorossi.

L’indiscrezione è stata lanciata in prima pagina dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” con un colpo davvero incredibile. L’allenatore portoghese è riuscito a riportare i tifosi giallorossi dalla sua parte arrivando in finale di Conference League, vinta poi, e di Europa League, persa contro il Siviglia ai rigori. In campo europeo la Roma si è fatta valere disputando sempre gare molto intelligenti dal punto di vista della strategia. Anche in questa stagione l’avvio in campionato è stato orrendo con una pesante sconfitta in casa del Genoa targato Alberto Gilardino.

Roma, Mourinho può salutare tutti: i Friedkin hanno già scelto il sostituto

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il presidente Dan Friedkin era propenso già a cacciarlo dopo la pesante sconfitta di Marassi, ma Tiago Pinto è riuscito a tamponare le ferite. In caso di sconfitta anche contro il Cagliari, l’addio sarà immediato con il sostituto già contattato dalla proprietà giallorossa.

Come riportato dal quotidiano sportivo italiano, Pinto e i Friedkin avrebbero già contattato l’ex Ct della Nazionale tedesca, Hans-Dieter Flick, con la suggestione confermata anche da fonti provenienti dalla Germania. Una situazione davvero clamorosa in casa giallorossa con il possibile esonero di Mourinho, che è tornato a riportare l’entusiasmo all’Olimpico. I tifosi l’ha sempre sostenuto, ma ora la società capitolina vorrebbe qualcosa in più dopo gli sforzi fatti in estate con l’arrivo di Romelu Lukaku. La Roma vorrebbe rientrare per la lotta Scudetto, ma i punti di svantaggio al momento sono già tanti.

Un colpo di scena clamorosa per quanto riguarda il futuro della Roma: Mourinho potrebbe così essere subito esonerato per cambiare in corso d’opera la situazione. Una rivoluzione inaspettata per arrivare fino in fondo anche in Serie A.

Le prossime ore saranno decisive per capire la decisione che prenderanno i Friedkin, sempre molto attenti ad ogni dinamica. Lukaku è già stato un acquisto azzeccato con numerosi gol già messi a segno, ma serve qualcosa in più.