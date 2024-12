Esonero Milan: scelta ad interim, ha deciso Ibrahimovic

Gli attriti interni al Milan sono stati risolti con l’esonero, scelto da Zlatan Ibrahimovic, come si è raccontato nel corso della mattinata.

Questa sera i rossoneri sfidano in Champions League la formazione della Stella Rossa e le vicende di campo sono quelle che contano di più per i tifosi, con Ibra però all’opera “dietro le quinte” per quanto riguarda la gestione del presente e del futuro del Milan.

Con l’esonero praticamente già annunciato, ecco che viene fuori la soluzione interna, che viene definita come scelta ad interim per il futuro dei rossoneri. A capo della scelta c’è Zlatan Ibrahimovic che ha dato il suo “ok” in quanto advisor del gruppo RedBird.

Esonero Milan: Ibrahimovic ha deciso sul futuro del Milan

Ci sono stati alcuni screzi proprio con l’ex leggenda svedese del Milan, in merito a quella che è stata la gestione da parte di chi è stato esonerato.

Il Milan, come ha fatto sapere anche questa mattina La Gazzetta dello Sport, ha deciso dunque di procedere verso l’esonero, con i nomi caldi che erano venuti fuori. Ibrahimovic a capo delle idee per il domani, con SportMediaset che però ha annunciato quella che è la scelta proprio dei rossoneri, con il via libera da parte di Ibra, per la nomina del nuovo direttore sportivo.

Allontanato ed esonerato dal club milanista D’Ottavio, sul quale sono nati alcuni screzi per il settore giovanile e per il Milan Futuro, il nuovo direttore sportivo sarà uno degli elementi che, secondo la stessa fonte, è già interno al club rossonero.

Scelta fatta da Ibra: soluzione ad interim al Milan

La soluzione interna al Milan porta alla nomina di Dario Aduasio, che sarà presto ufficializzato come nuovo direttore sportivo del club. D’Ottavio, esonerato dal Milan, è stato allontanato dopo alcune divergenze nate proprio con Zlatan Ibrahimovic, advisor al Milan al quale non è piaciuta la gestione stessa di D’Ottavio al quale, stando ai rumors, non veniva neppure più concesso di seguire le vicende del Milan, sia nella Prima Squadra che nel Milan Futuro, in Serie C. La gestione soprattutto del primogenito di Zlatan Ibrahimovic, nelle giovanili del Milan, non è piaciuta allo svedese.

Ultime Milan: potere decisionale dato ad Ibra, sarà così anche per Fonseca

Intanto, viene confermato al Milan il potere decisionale che ha Ibrahimovic, all’interno delle scelte che vengono fatte per i rossoneri. Sarà così anche per Fonseca, che continua a vivere rumors legate al suo esonero, con le voci che riguardano Allegri sempre in auge.