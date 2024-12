Esonero Luis Enrique: l’annuncio di Al-Khelaifi, chi prende il Psg

Arriva la svolta in casa Psg, con le parole del presidente Nasser Al-Khelaifi che ha fatto il punto della situazione dopo le voci sull’esonero di Luis Enrique.

Già erano iniziate a circolare voci a Parigi riguardo il possibile nome del nuovo allenatore, pronto a prendere il posto dell’ex commissario tecnico della Spagna.

Il rendimento altalenante della squadra francese, infatti, ha creato non poche polemiche all’interno dell’ambiente con i tifosi che hanno già iniziato a scaricare Luis Enrique che per molti era vicino all’esonero.

A chiarire questa vicenda ci ha pensato il presidente della squadra, Nasser Al-Khelaifi che in un’intervista ha rotto il silenzio riguardo la scelta del club di puntare o meno sull’ex Barcellona.

Quale futuro al Psg per Luis Enrique? Nuovi aggiornamenti

Dopo le ultime indiscrezioni di mercato, riguardo l’arrivo di Klopp e Salah al Psg, il presidente dei francesi Nasser Al-Khelaifi ha chiarito la questione riguardo l’eventuale esonero di Luis Enrique.

C’è chi, come Zidane o anche Massimiliano Allegri, molto stimato dal direttore sportivo della squadra francese Campos, aveva inizato a sperare nella chiamata da parte del Psg che avrebbe potuto sostituire Luis Enrique.

Il tecnico spagnolo, infatti, era finito nel calderone a seguito di alcuni risultati altalenanti che avevano messo in discussione la sua posizione come allenatore del Psg. Nella capitale francese, infatti, era già iniziato a circolare la voce riguardo l’addio anticipato con l’arrivo di un altro tecnico di grande spessore, come Jurgen Klopp.

La notizia, comunque, è stata smentita da Nasser Al-Khelaifi che ha confermato sulla panchina del Psg Luis Enrique.

Conferma per Luis Enrique sulla panchina del Psg

Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, dopo il successo contro il Salisburgo in Champions League, ha ribadito il sostegno della società nei confronti dell’allenatore del Psg Luis Enrique che era stato messo in discussione.

“Stiamo costruendo un grande progetto insieme a lui, rimarrà con noi anche per i prossimi anni. C’è un progetto a lungo termine con lui. E’ un ottimo allenatore, il migliore al mondo”.

Il contratto con il PSG del tecnico spagnolo è in scadenza a giugno 2027.