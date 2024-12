Esonero già deciso: Klopp nuovo allenatore, arriva insieme a Salah

Tutto pronto per l’esonero dell’allenatore, che paga anche il rapporto incrinato con la squadra e la società. Per il futuro c’è Jurgen Klopp che è pronto a firmare insieme a Salah, ecco tutti i dettagli.

Arrivano delle novità di mercato che riguardano il ritorno in panchina di Jurgen Klopp, attualmente dirigente della Red Bull per quanto riguarda l’area sportiva della nota società di bevande.

Il tedesco, che ha intrapreso questo incarico dopo la fine del suo rapporto con il Liverpool, è pronto a tornare di nuovo in panchina. C’è la proposta di una big del calcio europeo che ha deciso di punate con forza su di lui.

Inoltre, insieme a Klopp è pronto a firmare anche Momo Salah he lascerà Anfield, a fine stagione, a parametro zero. Ecco tutti i dettagli riguardo la prossima destinazione dell’egiziano e del tecnico tedesco.

Ritorno a sopresa di Klopp, firma insieme a Momo Salah

Si alimentano le voci di mercato che riguardano la prossima squadra di Jurgen Klopp.

Non ci sono margini, infatti, per una riconferma del tecnico che è in rotta con il club ed i giocatori. L’esonero potrebbe arrivare molto presto con la società che per il futuro ha già messo nel mirino l’ex manager del Liverpool, attualmente sotto contratto con la Red Bull.

Ci sono margini per un ritorno in panchina di Klopp, che è uno dei migliori tecnici in circolazione. La decisione di restare un anno fermo ha spiazzato e non poco i suoi fan che adesso hanno la possibilità di rivederlo in panchina.

C’è una società che sta lavorando sotto traccia per convincere Klopp a firmare. Insieme al tecnico tedesco è pronto ad arrivare anche Momo Salah, che è l’obiettivo della società in vista della prossima stagione.

L’egiziano, infatti, in scadenza nel 2025 con il Liverpool, è pronto a lasciare i Reds da svincolato. Un grande colpo a parametro zero da parte del presidente, che è già contatto con l’entourage del giocatore per chiudere l’accordo in vista della prossima stagione.

Nasser Al-Khelaifi intende mettere a segno il doppio colpo e portare al Psg Klopp e Salah.

Klopp e Salah al Psg, l’annuncio del presidente

Il presidente Nasser Al-Khelaifi a GiveMeSport ha parlato del possibile arrivo al Psg di Momo Salah:

“E’ sotto contratto con il Liverpool, non abbiamo mai parlato con lui. Posso solo dire che lo amiamo come calciatore. Sono orgoglioso di ciò che ha fatto in Premier League. Lo rispetto così come rispetto i Reds”.

Il patron dei francesi non si è sbilanciato più di tanto su questa pista che, però, settimane dopo settimana diventa più concreta. Così come l’ipotesi di esonerare Luis Enrique, che è pronto a chiudere la sua esperienza in Ligue 1.

In caso di ribaltone, la dirigenza è pronta a fare di tutto per portare sulla panchina del Psg Jurgen Klopp che potrebbe ritrovare proprio Salah, che può arrivare la prossima estate a parametro zero dal Liverpool.