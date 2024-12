Il futuro di Sandro Tonali infiamma il calciomercato dei top club di Serie A: c’è l’annuncio del suo agente che cambia le carte in tavola.

L’addio di Tonali al Milan non è mai stato accolto favorevolmente dai tifosi del calcio italiano che avrebbero voluto trattenere il talento italiano acquistato per farlo diventare la bandiera del Milan per il futuro. Ha dimostrato di essere all’altezza di grandissimi palcoscenici ma lo scorso anno è stato protagonista sia in positivo che in negativo.

La cessione al Newcastle ha portato moltissimi soldi nelle casse del Milan e poi è arrivato il caos legato alle scommesse che gli è costato una lunga squalifica. il ritorno in campo è avvenuto solo all’inizio di questa stagione e ora potrebbe già cambiare il futuro.

Calciomercato, futuro Tonali di nuovo in Serie A: le ultime

Sandro Tonali è un rimpianto per il Milan e in generale per tutta la Serie A perché nessun club è riuscito a trattenerlo in Italia, anche se ora c’è qualcuno che vorrebbe riportarlo.

L’addio di Tonali al Milan è stato tremendo per i tifosi che non avrebbero mai voluto salutare uno dei migliori calciatori della rosa e anche uno dei talenti italiani più importanti dell’ultimo decennio. Con la sua cessione i rossoneri sono riusciti a ricostruire una rosa abbastanza ampia e qualitativamente importante ma la sua assenza pesa tantissismo.

Secondo le utime notizie di mercato, Sandro Tonali potrebbe decidere di tornare in Serie A già a gennaio o anche in estate.

L’agente di Tonali svela tutto sul futuro

Tonali ha scelto il Newcastle lo scorso anno per continuare il suo percorso di crescita che è stato importantissimo ma che ancora non si è arrestato e ancora non è completo. Anzi, dopo la squalifica per la vicenda scommesse dovrà lavorare ancora di più per permettersi di sognare in grande in futuro.

Sandro Tonali non tornerà in Serie A. Questo è l’annuncio del suo agente, Beppe Riso, che ai microfoni di Fabrizio Romano ha smentito categoricamente la possibilità di un ritorno in Italia nel prossimo futuro, né a gennaio né in estate.

“Sandro non sta considerando un ritorno in Serie A“, ha svelato l’agente del centrocampista italiano. Soprattutto, ha concluso, “è felice al Newcastle e di poter giocare miglior campionato nel mondo”, anche perché “è un idolo per i tifosi del Newcastle che l’hanno supportato in ogni momento“.