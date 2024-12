Calciomercato, Tonali torna in Serie A: contatti già in corso

Il futuro di Sandro Tonali può essere di nuovo in Serie A: il centrocampista italiano riaccende le speranze dei tifosi.

L’addio al Milan non è mai stato accolto con favore dai tifosi del calcio italiano che avrebbero voluto vedere il talento del centrocampista azzurro ancora in Serie A. Lo scorso anno è stato protagonista in positivo e in negativo nel mondo del calcio: prima la cessione al Newcastle che ha portato molti soldi nelle casse del Milan e poi la vicenda legata alle scommesse che gli è costata una lunga squalifica e il ritorno in campo solo all’inizio di questa stagione.

Le vicende di mercato, però, potrebbero portare Sandro Tonali a scegliere di nuovo la Serie A nel suo futuro: ci sono dei contatti tra i club.

Calciomercato, Tonali torna in Serie A? Le ultime

Sandro Tonali è un rimpianto enorme per il Milan che non avrebbe voluto mai cedere il calciatore ma esigenze economiche e offerte impossibili da rifiutare per entrambe le parti hanno poi portato all’addio nella scorsa estate.

I tifosi del Milan sono rimasti sempre molto legati a Tonali tanto che al suo ritorno a San Siro in più occasioni gli hanno sempre mostrato grande affetto e gli hanno chiesto di tornare a vestire i colori rossoneri in futuro.

Intanto per Sandro Tonali si aprono le porte per il ritorno in Serie A: secondo le ultime notizie non è una pista da escludere.

Tonali-Milan: contatti con il Newcastle, cosa c’è di vero

Il Milan non ha mai dimenticato totalmente Sandro Tonali e non è da escludere che in futuro possa esserci il ritorno del centrocampista italiano a San Siro. La dirigenza è al lavoro sicuramente per migliorare la rosa attuale e nell’ambito di una mini rivoluzione che potrebbe esserci in estate, è spuntato di nuovo fuori il nome di Tonali.

La cessione di Tonali ha fruttato una plusvalenza molto ricca al Milan che ha investito tuttto per migliorare la rosa attuale provando a ridurre i costi per ripartire con un nuovo progetto. Oggi Tonali vale almeno 50 milioni e per questo il suo ritorno in rossonero sembra impossibile.

Ma dall’Inghilterra arrivano certezze su contatti tra Milan e Newcastle per intavolare una nuova trattativa di mercato. La verità, però, è che non c’entra Sandro Tonali.

Calciomercato Milan: niente Tonali, trattativa per Trippier

Il futuro di Sandro Tonali al momento è al Newcastle. Il ritorno in Serie A sarà possibile sicuramente tra qualche anno, ma in questo momento i costi sono impossibili per molte squadre che preferiscono investire su più calciatori con somme di denaro così elevate.

I contatti tra il Milan e il Newcastle ci sono ma per portare avanti la trattativa per Kieran Trippier. Il terzino inglese piace da tempo ai rossneri e a gennaio può diventare un colpo a sorpresa per Fonseca.