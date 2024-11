Tonali torna al Milan: ci sarà un super scambio

Quando i tifosi italiani tornano ad ammirare le gesta di Sandro Tonali in Nazionale c’è sempre grande malinconia, soprattutto per quelli del Milan.

Il talento italiano di 24 anni è un giocatore ammirato e rispettato anche da tutte le altre tifoserie di Serie A quando è in campo, tanto che ai tempi del Brescia ci provarono in molti a prenderlo come anche Napoli, Juventus e Inter, poi alla fine però fu il Milan ad avere la meglio su di lui.

Adesso ci sono delle novità molto importanti che riguardano il futuro di Sandro Tonali che può anche pensare di tornare in Italia dopo aver vissuto in questi ultimi anni all’estero in Inghilterra con il Newcastle.

Dopo il caso calcioscommesse con 1 anno di squalifica per Sandro Tonali è tornato ancora più forte che mai e quest’anno si sta imponendo in una maniera esemplare sia con la maglia del Newcastle che con quella della Nazionale dell’Italia. Per questo motivo che ora ci sono delle continue voci che riguardano quello che può accadere con un clamoroso ritorno al Milan.

Calciomercato Milan: Sandro Tonali torna in Italia

Possibile colpo di scena che riguarda quello che può essere un clamoroso ritorno di Sandro Tonali in Serie A e con la maglia del Milan ancora. Perché il centrocampista italiano classe 2000 al momento con il Newcastle non se la sta passando bene visto che il club si ritrova fuori dalla zona Europa e rischia di restarci in classifica a fine stagione.

Ecco che allora ci sono delle importanti notizie che riguardano il futuro di Sandro Tonali che può seriamente tornare al Milan nei prossimi anni. Già in vista dell’estate 2025 potrebbe esserci un clamoroso ritorno del centrocampista visto che proprio nella squadra dei rossoneri ci sono dei giocatori che piacciono al Newcastle.

Negli ultimi mesi si è parlato di un possibile tentativo da parte del club inglese per alcuni dei giocatori del Milan come Tomori e Bennacer che possono approdare al Newcastle con il club rossonero che in cambio andrebbe a chiedere Tonali.

Proprio nei prossimi mesi qualcosa può cambiare considerando che Sandro Tonali è un giocatore che vuole restare a giocare ad altissimi livelli e non vuole perdere l’occasione nel suo momento migliore di carriera di non partecipare alla Champions League. Vedremo quindi se il prossimo anno qualcosa può cambiare e se si può riaprire una finestra per il Milan.