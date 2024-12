Allegri torna in pista: subito al posto dell’ex Roma

L’esonero può consumarsi nel corso di questo week-end, con Max Allegri pronto a tornare in pista, al posto dell’ex Roma.

Può pescare su Max Allegri il club che, visti i recenti risultati, può esonerare l’ex Roma per dare a Massimiliano Allegri la possibilità di allenare nell’immediato, magari attraverso un calciomercato pronto a soddisfarlo subito.

In realtà, Allegri, attenderebbe una chiamata diversa. Molto dipenderà dall’ingaggio e dal progetto tecnico che la società, pronta a separarsi a quel punto dal proprio allenatore, potrebbe mettere sul tavolo per Massimiliano Allegri.

Esonero e voci su Allegri: può subentrare al posto dell’ex Roma

Sono emerse diverse voci in merito alla posizione di Allegri che, non tornando alla Juventus – nonostante gli alti e bassi di Thiago Motta sul quale c’è molta fiducia da parte di Giuntoli e dell’intera società bianconera -, cerca un posto altrove.

Chissà se in Italia o all’estero, con i rumors che non sono mancati neppure in Premier League per quello che resta, da svincolato, uno dei migliori allenatori liberi in circolazione.

Secondo quanto svelano dall’estero, c’è una panchina che potrebbe liberarsi e con la soluzione a sorpresa che porta all’allenatore livornese. È a rischio la posizione di Josè Mourinho al Fenerbahce, tecnico che rischia l’esonero ad Istanbul. E volendo dare continuità al progetto, il club turco, potrebbe provare a sostituirlo con Massimiliano Allegri, primo nome nella lista dei desideri del club qualora dovessero scegliere di esonerare appunto Mourinho.

Ultime dall’estero: soluzione italiana, spunta di nuovo Allegri

Soluzione italiana in caso di esonero per Mourinho al Fenerbahce, secondo quanto svelano dall’estero e precisamente dai media turchi. Perché il primo nome porta sicuramente ad Allegri, con chiaramente l’allenatore livornese che dovrà scegliere se ripartire dalla pioggia di milioni che arriva da Istanbul o se attendere una chiamata più “importante” altrove, magari sempre dalla Serie A. Al momento, per il Fenerbahce, è solo un sogno. Ma che potrebbe alimentarsi nelle voci di mercato qualora dovesse essere esonerato Mourinho nel week-end.

Allegri e altre due ipotesi: c’è una vecchia conoscenza per la Turchia

Senza Mourinho, per la Turchia, ci sarebbe anche un ex conoscenza italiana che, in Super Liga turca, c’è già stato. Si tratta di Andrea Pirlo, dopo il suo passato al Karagumruk. Un altro allenatore, non italiano, ma ex Serie A, è Igor Tudor. Insomma, la cerchia di allenatori tra i candidati per il Fenerbahce, in caso di esonero per Mourinho, si stringe attorno agli ex Serie A.