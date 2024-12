Serie A, infortunio gravissimo per il portiere: stagione quasi finita

In Serie A c’è un club che vede il proprio portiere titolare fuori dai giochi, costretto pure ad intervenire sul mercato, per la stagione quasi finita a causa dell’infortunio.

Per il portiere l’infortunio è gravissimo e ha costretto il club a sottoporlo ad un’operazione chirurgica per il problema al polso.

A riportare la notizia è lo stesso club di Serie A che ha così annunciato quelle che sono le condizioni dopo l’operazione, a seguito della notizia venuta fuori nell’ultimo week-end in Serie A e che vede dunque il calciatore non saltare soltanto l’ultima parte di questo 2024, bensì gran parte della stagione che, a questo punto, può risultare addirittura quasi finita.

Infortunio e tegola in Serie A: stagione quasi finita

Non salterà solo la sfida col Napoli, importantissima considerando il big match, ma i tempi saranno così lunghi da rischiare per l’intera stagione.

Il portiere si è fatto male al polso, in un infortunio che è legato alla lesione del legamento scafolunato. Lo riporta il club di Serie A che annuncia così quella che è stata l’operazione alla clinica “La Madonnina”, come si legge nel comunicato ufficiale e che vedono i tempi così lunghi da non esser neppure preciso se poi tornerà al termine di questa stagione o direttamente nella prossima. Sarà difficile infatti vederlo presto al 100%, tant’è che i fantallenatori di tutta Italia si stanno interrogando se svincolarlo oppure no considerando che il portiere titolare ne avrà per più di tre mesi sul suo recupero.

Ad annunciare le condizioni dopo l’operazione al polso del proprio portiere titolare, è l’Udinese. Starà fuori a lungo Maduka Okoye, tra i portieri più importanti al Fantacalcio e in Serie A per la media sulle parate effettuate. In 14 partite da titolare in questa stagione ha trovato tre clean sheet, 42 parate e 21 gol subiti. Considerando la posizione di classifica dell’Udinese, sono buoni numeri. Numeri che, purtroppo per lui e per i friulani, non vedranno continuità, per l’assenza di diversi mesi dalla titolarità.

Il comunicato ufficiale sull’infortunio del portiere: è stato operato

È stato operato al polso il portiere dell’Udinese, Maduka Okoye. Ecco cosa scrive il club bianconero sul proprio sito ufficiale: “L’Udinese Calcio annuncia che, nel corso di questa giornata, Maduka Okoye è stato operato per la riparazione del legamento scafolunato al polso destro. Eseguito dal dottor Pegoli a Milano, presso la clinica “La Madonnina”, l’intervento è andato bene. Il giocatore, nelle prossime settimane, comincerà l’iter riabilitativo”.

I tempi di recupero per il portiere di Serie A

Il portiere di Serie A, Maduka Okoye, starà fuori per tre mesi almeno. Si rischia di vederlo fuori però fino a praticamente maggio o giugno, in una stagione che per lui a quel punto, sarebbe finita. Tutto dipenderà da come risponderà a questo infortunio, sul suo iter riabilitativo.