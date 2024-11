Inter, colpo dall’Udinese: si chiude con lo scambio

Il calciomercato dell’Inter vedrà Marotta protagonista, con beffa alla Juve, per quello che è il colpo dall’Udinese.

È con la pedina dello scambio che l’Inter andrà a convincere proprio l’Udinese a cedere il suo calciatore, nell’intento di andarsi a sistemare, vista un’emergenza che i nerazzurri hanno all’interno della rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

In un primo momento si poteva pensare al colpo soltanto in ottica futura ma l’infortunio in casa Inter ha acceso i riflettori su un potenziale problema tra presente e futuro, dovendo intervenire a gennaio. Già nel mercato di riparazione, proprio in vista degli addii a fine stagione e su chi ha convinto parzialmente in quest’annata.

Calciomercato Inter, colpo dall’Udinese: si chiude già a gennaio

Tra infortuni e situazioni contrattuali, l’Inter deve guardarsi intorno. Deve farlo, per non trovarsi a mani vuote. Senza considerare il peso che hanno i calciatori che hanno in qualche maniera scritto la storia dei nerazzurri, ma che sono ancora coinvolti in situazioni complesse legati ai rinnovi.

Storicamente l’Inter ha sempre dimostrato di non restare ferma quando un calciatore non trova contatti per il rinnovo tant’è che, come viene spiegato nel corso della mattinata, dai media italiani, ha già intenzione di piazzare il colpo in difesa, con beffa alla Juventus, dall’Udinese.

Perché con il club piemontese che ha urgente bisogno di prendersi un difensore, vista la situazione Bremer e Cabal, sarebbe una vera e propria beffa per la Juventus. E l’Inter, andando a prendere Jaka Bijol, darebbe a Inzaghi il difensore per il presente e per il futuro.

Mercato Inter: affare dall’Udinese con beffa alla Juve

Dopo che la Juventus lo ha seguito per un lungo periodo, ecco che piazza la beffa Beppe Marotta, prendendolo e anticipando la Juve. Stessa Juventus che è a caccia di un nuovo difensore, considerando la tegola su Bremer, ma che potrebbe vedersi ostacolata sull’affare Jaka Bijol, che sembra essere destinato a firmare con l’Inter. Questo, grazie alla strategia di mercato da parte dei nerazzurri, che vanno a convincere con lo scambio proprio l’Udinese. La notizia è stata svelata in mattinata da Tuttosport.

Ultime Inter: scambio con l’Udinese per il colpo Bijol

Come ex nerazzurro, l’Udinese ha già in rosa Alexis Sanchez, oggetto del mistero per ora visto che non si è mai verificata alcuna apparizione in questa stagione. Il club friulano potrebbe avere, in cambio della cessione di Bijol, il prestito di Palacios. Nella volontà di farlo giocare, l’Inter potrebbe darlo in prestito all’Udinese che, avendo preso Solet, lo avrà come alternativa proprio al nuovo difensore friulano.