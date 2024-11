Juventus, Giuntoli accontenta Motta: ecco il sostituto di Bremer

La Juventus è a caccia di un nuovo difensore e la notizia è che potrebbe accontentare Thiago Motta, Cristiano Giuntoli.

La situazione legata all’infortunio di Gleison Bremer obbliga la Juve a scegliersi un nuovo difensore, non che sia soltanto un’alternativa momentanea al brasiliano che, fino alla fine stagione, non sarà a disposizione di Thiago Motta.

Pertanto, con l’esigenza di prendere un difensore e con l’occasione che arriverebbe dal suo ex Bologna, Thiago Motta potrebbe essere accontentato con il grande acquisto proprio dai felsinei.

Calciomercato Juventus: colpo dal Bologna dell’ex Motta

Thiago Motta lo ha già allenato al Bologna, rendendolo uno dei migliori difensori del campionato. Non che stiano andando male le cose con Vincenzo Italiano, ma le cose sono comunque differenti se si parla di Thiago Motta che, in un una macchina perfetta, aveva reso il centrale del Bologna uno dei migliori del campionato.

Dalla Champions col Bologna alla Champions League che troverebbe lo stesso, anche da titolare, con la maglia della Juventus. È quanto riportano da Calciomercato.com, nella possibilità di vederlo in bianconero, nel ritorno a disposizione di Thiago Motta, da gennaio in poi.

Il colpo a sorpresa per la difesa della Juventus, potrebbe portare a Jhon Lucumi. Il difensore del Bologna potrebbe lasciare a sorpresa il club rossoblu, già a gennaio.

Juve, affare a gennaio: può arrivare subito dal Bologna

Può arrivare subito dal Bologna, il colpo che serve in difesa, per sostituire Bremer. Secondo quanto svela la stessa fonte, cerca qualcosa che possa inserirsi subito tra le idee di Thiago Motta e chi meglio di uno che conosce il tecnico alla perfezione? Sono diversi i nomi per il ruolo di difensore centrale alla Juventus, al posto di Gleison Bremer che sarà out per tutta la stagione. Ma adesso, prepotentemente tra le voci di calciomercato della Juventus, sembra esserci finito John Lucumi. Il difensore colombiano rientra le possibilità e le idee, considerando le cifre che chiederà il Bologna e il modo in cui andrebbe ad inserirsi, nella difesa di Thiago Motta, già ben collaudata con Gatti e Kalulu. Avere Lucumi in difesa, permetterebbe a Thiago Motta di avere finalmente una valida alternativa, considerando che da centrale convince poco o nulla capitan Danilo.

Le cifre del colpo dal Bologna

Il difensore di Calì ha un valore di mercato alti, ma non elevatissimo, con la possibilità di arrivare alla Juventus per circa 20 milioni di euro. Sarebbe stato indicato proprio lui tra i nomi per la difesa, da parte di Thiago Motta, tecnico che riabbraccerebbe volentieri il suo ex difensore dopo quanto hanno passato assieme in Emilia-Romagna, nella passata stagione.