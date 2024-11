Juventus, il sostituto di Bremer lo manda Di Maria: affare da 40MLN

L’infortunio di Gleison Bremer costringe la Juventus a rimettere mano ai taccuini in vista del prossimo calciomercato invernale.

La Vecchia Signora dovrà infatti mettere a disposizione di Thiago Motta almeno un altro difensore centrale, visto che oltre al brasiliano anche Cabal ha alzato bandiera bianca per via anche lui della rottura del crociato. Non c’è fine alla sfortuna dunque, anche se dalle parti della Continassa avrebbero intenzione di combatterla andando a pescare in Portogallo il sostituito di Bremer, giocatore che a quanto pare sarebbe stato a sorpresa consigliato da uno che a Torino è stato solo di passaggio, Angel Di Maria.

Juventus: il sostituto di Bremer arriva dal Portogallo

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata della Juventus, che a gennaio sarà obbligato a fare qualcosa soprattutto in difesa dopo i due gravi infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal.

A fronte di questi la dirigenza bianconera è immediatamente corsa ai ripari, iniziando a mettere nel mirino diversi profili che possano fare al caso di Thiago Motta. Non è dunque un caso che tanti nomi sarebbero stati accostati alla Vecchia Signora nell’arco degli ultimissimi giorni, anche se l’attenzione della dirigenza juventina si sarebbe posata in modo particolare su un centrale del Benfica, giocatore sul quale garantirebbe l’ex Angel Di Maria, tutt’oggi suo compagno di squadra.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, per sostituire Gleison Bremer ed aggiungere centimetri e forza fisica al reparto arretrato bianconero, la Juventus avrebbe messo nel mirino per il prossimo calciomercato invernale Antonio Silva del Benfica, classe 2003, stabilmente nel giro della Nazionale di Roberto Martinez, che fino a questo momento con la maglia del club di Lisbona ha collezionato in stagione 10 presenze in tutte le competizioni, condite anche da un gol, segnato in campionato in occasione della partita vinta contro il Santa Clara.

La Juventus investe 40MLN sul nuovo difensore centrale

La Juventus avrebbe messo gli occhi su Antonio Silva del Benfica. Tra tutti i nomi fino a questo momento accostati alla formazione bianconera, quello del portoghese sembrerebbe convincere di più Thiago Motta, alla ricerca di un profilo sì giovane, ma in grado di reggere palcoscenici importanti come l’Allianz Stadium.

Sotto questo punto di vista Antonio Silva è il meglio, peccato però che sarebbe leggermente fuori budget per la Juventus. Stando a dati Transfermarkt, infatti, il classe 2003 potrebbe arrivare a costare fino a 40 milioni di euro, ma non è da escludere che le due società si possano venire incontro con qualche formula particolare, soprattutto nel momento in cui il calciatore spingesse per vestire bianconero. Staremo a vedere.