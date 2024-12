Esonero Thiago Motta, Elkann piomba alla Continassa: decisione presa

La Juventus di Thiago Motta sta perdendo colpi e punti: il tecnico non è riuscito a essere determinante e ora il suo futuro è a rischio.

Il mister italo-brasiliano è arrivato a Torino in estate con l’espressa volontà di migliorare tutto della squadra bianconera, dalla proposta di gioco alla posizione in classifica, fino al raggiungimento di traguardi e obiettivi molto importanti. A momento la Juve non sta riuscendo a esprimersi al meglio, anzi, sta giocando male e somiglia moltissimo alla squadra allenata da Allegri, anche se quella del tecnico livornese a questo punto del campionato lo scorso anno aveva molti punti in più.

Il futuro di Thiago Motta è stato subito messo in discussione e dopo l’incontro con John Elkann si è arrivati a una decisione importantissima.

Esonero Thiago Motta: John Elkann alla Continassa

L’ultimo pareggio contro il Bologna arrivato in rimonta da 0-2 a 2-2 ha fortemente scontentato tutto il mondo juventino. I risultati tardano ad arrivare e neppure le difficoltà dipese dai continui infortuni giustificano un rendimento tanto negativo. Nessuno poteva aspettarsi una Juventus così a questo punto della stagione e per questo sono già iniziati i discorsi sul futuro di Thiago Motta.

La Juventus vista in campo fino a questo momento certamente non può soddisfare la tifoseria e le aspettative che tutti avevano verso i bianconeri.

Nella giornata di ieri alla Continassa è arrivato John Elkann che ha avuto un confronto diretto con Thiago Motta. Il numero uno di Exor – e quindi dela Juventus – ha preso una decisione importante.

Futuro Thiago Motta: Elkann ha deciso

L’incontro tra John Elkann e Thiago Motta è stato e sarà fondamentale per il futuro della Juventus. L’allenatore è ben conscio di tutte le difficoltà che ci sono e di tutte le cose che non stanno andando bene e per questo ha chiesto ancora un po’ di tempo per lavorare e dimostrare di poter fare ottime cose in bianconero.

“Quello contro il Bologna non è stato un pareggio come gli altri, c’è stata una dimostrazione di carattere“, avrebbe riferito con forza John Elkann all’allentore durante l’incontro. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, l’esonero di Thiago Motta non è argomento di discussione in casa Juventus.

Elkann si è proiettato sul futuro imminente: la Champions League e la sfida al Manchester City. “Adesso è una bella opportunità per fare bene”, ha concluso il suo intervento il numero uno di Exor che quindi ha le idee ben chiare sui mesi prossimi.

Thiago Motta cerca la svolta alla Juventus

Anche il futuro di Thiago Motta è appeso a un filo, ovviamente, come quello di tutti gli allenatori. L’esonero non è un’idea in questo momento ma è chiaro che alla fine della stagione si faranno delle valutazioni complessive che dovranno necessariamente portare a una decisione definitiva.

Thiago Motta ha tre obiettivi: arrivare tra le prime quattro in Serie A, andare più avanti possibile in Champions League e provare a difendere la Coppa Italia. Solo a giugno ci sarà un nuovo incontro per determinare la soddisfazione di tutto il mondo Juventus.