Juventus, esonero Thiago Motta: tutta ‘colpa’ di Allegri

La Juventus non riesce più a vincere e dopo il pareggio, giocando non bene, contro il Bologna anche Thiago Motta rischia l’esonero.

L’ennesimo pareggio della Juve in casa ha portato nuove polemiche nei confronti di Thiago Motta e della società che ora deve intervenire per mettere una pezza a tutte le difficoltà che sta vivendo la squadra. La rosa si sta pian piano ridimensionando a causa degli infortuni, è vero, ma in generale non si riesce a esprimere un gioco troppo vivace e positivo rispetto al passato e i risultati ne stanno pesantemente risentendo.

La classifica della Juventus parla: i fatti sono molto chiari e ora anche Thiago Motta è a rischio per il futuro, visto che i numeri sono l’emblema delle enormi difficoltà.

Juventus, guai seri per Thiago Motta: è crisi nera

La Juventus non sa più come si vince. La rimonta di ieri è stata accolta con molto favore da gran parte della critica e del mondo juventino ma la verità è che ci sono troppi problemi da risolvere e quindi i guai sono dietro l’angolo.

Il tecnco bianconero era arrivato con grandi aspettative, visto il suo lavoro eccezionale proprio a Bologna, e invece ora si trova a dover affrontare dei problemi che sembravano impensabili in una piazza come quella bianconera.

Secondo le ultime notizie, ora anche per Thiago Motta la crisi è seria e il suo futuro è già a rischio.

Esonero Thiago Motta: aleggia la figura di Allegri

La Juventus ha pareggiato in casa contro il Bologna dopo una importante rimonta ma ora rischia di restare fuori dalle prime posizioni perché la distanza dalle altre inizia a farsi davvero ampia.

Come riferisce Il Corriere dello Sport, per la Juventus sono 9 pareggi in 15 giornate e qui entra in gioco anche la figura di Massimiliano Allegri: c’è un divario di 9 punti rispetto all’ultima Juventus. Thiago Motta viaggia a velocità ridotta e in questo modo più che sognare lo Sudetto, va sognata la qualificazione in Champions League che, continuando così, rischia di non arrivare.

L’esonero di Thiago Motta inizia a essere un argomento toccato qua e là da qualche tifoso ma non dalla dirigenza, che intende continuare su questa scia. Però anche Thiago Motta deve sapere che la strada non sarà infinita: se dovessero arrivare troppi risultati negativi si penserà a un futuro diverso.

Thiago Motta out: inizia a spopolare l’hashtag sui social

La pazienza dei tifosi della Juventus con Thiago Motta inizia già a essere al limite. Tutti si aspettavano dei grandi passi in avanti che invece non sono arrivati e, anzi, ci sono delle difficoltà importanti da risolvere per poter pensare di fare bene in futuro.

Il futuro di Thiago Motta dipende solo ed esclusivamente dai risultati che farà nelle prossime settimane perché ora la Juventus vuole arrivare a obiettivi importanti.