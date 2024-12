Esonero Thiago Motta: arriva una strana voce da Torino

La Juventus di Thiago Motta non riesce a fare bene neppure contro il Bologna e per Thiago Motta si apre la strada dell’esonero.

Il tecnco bianconero era arrivato con grandi aspettative e invece ora si trova a combattere solo con enormi difficoltà che non rendono assolutamente semplice la sua prima stagione alla Juventus. La Juventus pareggia in casa contro il Bologna e ora rischia di restare fuori dalle prime posizioni perché la distanza dalle altre inizia a farsi molto ampia.

Il pareggio contro il Bologna di fronte al proprio pubblico è stata tremenda per come è arrivata: ora la distanza dalla vetta è di 7 punti (dall’Atalanta, potenzialmente 8 dal Napoli) e quindi lo Scudetto sta diventando una chimera.

Juventus, caos Thiago Motta: le ultime

I risultati della Juventus non stanno minimante soddisfacendo le aspettative del club e dei tifosi che pensavano di poter lottare sin dall’inizio per lo Scudetto. La situazione, invece, è molto particolare e pericolosa e rischia di portare a un futuro davvero poco glorioso.

La sfortuna è sicuramente un fattore importante per la Juventus che ha perso giocatori determinanti – contro il Bologna anche Cambiaso per infortunio – ma c’è anche un vortice di difficoltà dipeso dal gioco negativo.

Secondo le ultime notizie, ora per la Juventus sta nascendo anche un caso relativo a Thiago Motta: l’allenatore è a rischio esonero.

Esonero Thiago Motta: è davvero possibile?

La Juventus non sta riuscendo a trovare risultati positivi e per questo motivo il futuro sembra assai difficile e incerto per la squadra di Thiago Motta che non si aspettava di essere a questo punto dopo 15 giornate di Serie A.

La partita contro il Bologna ha dimostrato ancora una volta quali sono tutti i limiti della squadra bianconera che non riesce a uscire dal guscio e non trova la soluzione giusta per riuscire a fare punti e sperare in un futuro migliore.

L’esonero di Thiago Motta, però, ad oggi sembra impossibile. Ha un lungo contratto e soprattutto non sta facendo malissimo come si possa pensare, visto che anche in Champions League c’è la possibilità di andare avanti e qualificarsi agli ottavi di finale. Ma la strada non sarà infinita: qualora dovessero arrivare altri risultati negativi si penserà a un futuro diverso.

I tifosi contro Thiago Motta: vogliono l’esonero

I tifosi della Juventus sono contro Thiago Motta ora e vogliono il suo esonero. Le difficoltà sono enormi e i rischi di non raggiungere gli obiettivi prefissati sono enormi, visti i risultati che non sono troppo esaltanti.

“Thiago Motta non è all’altezza, deve andare via“, “Fate tornare Max Allegri, con questa squadra avrebbe 10 punti in più“, sono solo alcuini dei commenti social contro Thiago Motta dopo il risultato maturato contro il Bologna.