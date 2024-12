Juventus, quando tornano gli infortunati: annuncio di Thiago Motta

Dalla Continassa arrivano delle novità riguardo i tempi di recupero di alcuni giocatori della Juventus, attualmente indisponibili a causa dei loro infortuni. A fare il punto della situazione, sull’infermeria della Vecchia Signora, è l’allenatore Thiago Motta.

Intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia della partita contro il Bologna, il tecnico italo brasiliano ha chiarito riguardo le condizioni fisiche di alcuni indisponibili, che nell’ultimo non hanno preso parte alle sfide dei bianconeri.

Assenze pesantissime che hanno inciso anche sui risultati dellla Juventus, che non vince una partita dallo scorso 9 novembre, ovvero dal derby contro il Torino. La partita di domani contro il Bologna, sarà già decisiva per le ambizioni della Vecchia Signora, attualmente a quota 26 punti, a meno 6 dal Napoli capolista.

Situazione non facile per Thiago Motta che nelle ultime settimane ha dovuto fare a meno di tanti giocatori.

L’assenza di alternative ha pesato sulle scelte dell’allenatore che per la sfida contro il Bologna recupera qualche elemento.

Ecco l’annuncio di Thiago Motta riguardo i giocatori che saranno a disposizione per la sfida di domani.

A che punto è il rientro degli infortunati della Juventus?

E’ giornata di viglia, in casa Juventus, con l’ultima settimana che è stato importante con alcune dichiarazioni di Giuntoli riguardo il futuro del club bianconero.

Infatti, sono attesi dei rinforzi per il mercato di gennaio con la squadra che necessita di qualche ritocco. Intanto, in questa lunga settimana la squadra si è allenata per preparare il doppio appuntamento contro il Bologna, in campionato, e Manchester City in Champions League.

Riguardo gli infortunati della Juventus, c’è una novità per i giocatori che rientrano a disposizione.

Juventus: conferenza stampa Thiago Motta, le ultime sul rientro degli infortunati

C’è il recupero di Vlahovic, Savona e Adzic per la sfida contro il Bologna. C’è la conferma di Motta in conferenza stampa.

“Vlahovic questa settimana si è allenato regolarmente con la squadra, sarà convocato. Non ci saranno, invece, Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Arek Milik, Weston Mckennie, Gleison Bremer e Juan Cabal”.

“Assenza di Vlahovic ha pesato? Siamo contenti del suo ritorno in gruppo, adesso può fare ciò che gli piace. C’è anche il ritorno di Adzic e quello di Savona, che è stato assente nell’ultima gara. Siamo felici del loro rientro”.

“Quando tornano Nico, Douglas e Weston? Speriamo di avere il prima possibile N. Gonzalez, D. Luiz e Mckennie. Per domani non ci saranno, attendiamo le prossime partite per capire se saranno a disposizione”.

Come mai questi infortuni? Io non credo alla fortuna o sfortuna. Ho la mia idea del motivo di tutti questi infortuni. Anche voi avete la vostra e avete già parlato di questo argomento. Io comunque non cambio la mia idea, lavoro per migliorare la rosa”.