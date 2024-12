Juventus, Giuntoli svela tutto: “Abbiamo scelto il nuovo acquisto”

Arrivano le parole di Giuntoli sul prossimo obiettivo della Juventus. il dirigente rompe il silenzio riguardo le scelte della società in vista del mercato di gennaio 2025.

Saranno mesi intensi per la Juventus che ha bisogno di dare una svolta alla propria stagione. Fino a questo momento i nuovi acquisti hanno deluso, ecco perché la società è pronta a correre ai ripari nel mercato di gennaio.

Alla luce dei recenti infortuni, Giuntoli questa volta dovrà essere bravo a trovare gli uomini giusti capaci di fare la differenza nell’immediato. Ecco l’annuncio a sorpresa da parte del direttore dei bianconeri che ha fatto il punto riguardo le prossime mosse del club.

Giuntoli rompe il silenzio e svela il piano della Juventus nel mercato di gennaio

Il direttore della Juventus Cristiano Giuntoli ha parlato a Sky Sporr a margine del Gran Galà del Calcio.

Ecco le parole riguardo i prossimi acquisti della Juventus a gennaio.

“E’ un anno particolare anche perché abbiamo avuto diverse assenze. Adesso ci stiamo aggrappando ad un gruppo di ragazzi seri e bravi che stanno facendo il loro dovere, stiamo lottando per restare agganciati alle prime posizioni. L’obiettivo dichiarato è quello di entrare nelle prime quattro. Abbiamo iniziato un nuovo ciclo e ci sono tanti giocatori nuovi. Le assenze in questo momento ci stanno penalizzando”.

“Acquisti a gennaio? Antonio Silva è un calciatore che ci interessa così anche come altri anche se il mercato invernale è particolare. Dovremo essere attenti e vigili e valutare bene le opportunità che arriveranno”.

“Danilo al Napoli? E’ il nostro capitano e vogliamo tenerlo. Non vogliamo cedere nessuno, l’obiettivo è prendere un giocatore in difesa. Attacco? Stiamo aspettando Milik e siamo fiduciosi di recuperarlo, crediamo possa fare bene perché è adatto al gioco del nostro allenatore. Saremo comunque vigili sul mercato, se dovesse cambiare qualcosa”.

C’è una conferma, dunque, sul prossimo acquisto della Juventus che sarà un difensore centrale.

La conferma di Giuntoli: Antonio Silva piace alla Juventus

Un nome uscito fuori nei giorni scorsi, quello di Antonio Silva, che è un difeso classe 2003 che è finito nel mirino della Juventus per il mercato di gennaio. Un colpo alla Conceicao, con Jorge Mendes a lavoro per portare il giocatore alla Vecchia Signora con la formula del prestito. L’arrivo del portoghese non chiude le porte anche a Milan Skriniar, che è l’altro difensore che può arrivare in bianconero nel mercato di gennaio.