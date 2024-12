Esonero in Serie A: dietrofront a sorpresa, esordio contro il Milan

Dietrofront annunciato, a sorpresa, con esordio che a questo punto slitterebbe contro il Milan per il nuovo allenatore.

La scelta sarebbe stata presa dopo un’attenta riflessione, con l’allenatore che sembrava dover lasciare sin da subito la squadra, con allenamento da parte solo del suo staff nella ripresa degli allenamenti, dopo il terribile week-end, sportivamente parlando.

L’ennesima pesante sconfitta aveva posto il club di Serie A di fronte a diverse valutazioni, sia per quanto riguarda l’esonero, che alla fine non si è consumato, sia per quanto riguarda il sostituto in panchina. Lo stesso, era stato individuato come scelta ad interim nell’under 20 della società ma che alla fine, per una questione legata al suo stesso patentino, si è scoperto che non potrà finire sulla panchina dello stesso club di Serie A.

Dietrofront sull’esonero in Serie A: ultimo treno

Diventa complesso analizzare quella che è l’attuale situazione di uno dei club maggiormente in difficoltà in Serie A.

Sembrava cosa fatta, la scelta legata all’esonero con sostituto immediato. Alla fine le cose sono cambiate, come spiega il collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira. Secondo le ultime in Serie A, alla fine, il club italiano ha deciso di dare un’altra chance nella partita che si giocherà contro il Parma, nello scontro diretto per la salvezza.

Ma se dovesse precipitare la situazione, con ennesimo risultato senza vittoria, a quel punto l’Hellas Verona procederà con l’esonero di Paolo Zanetti, col nuovo allenatore che farà a quel punto poi l’esordio sulla panchina contro il Milan.

Ultimo treno col Parma: poi il sostituto

Ultimo treno per Zanetti, col Parma, poi si procederà eventualmente con la scelta sul sostituto in panchina. È la vicenda che riguarda l’Hellas Verona che aveva scelto di affidare la guida tecnica a Paolo Sammarco, senza poter poi far sedere sulla panchina del Bentegodi, il tecnico dell’Under 20. Il motivo è legato alla deroga che, non a lungo termine, avrebbe concesso al tecnico che, senza patentino, avrebbe dovuto vivere un’esperienza da allenatore, affiancato però da un vice con il patentino stesso, che gli consente di sedersi sulla panchina della Prima Squadra. In ogni caso, a prescindere da Sammarco, col Parma sarà l’ultima chiamata per Zanetti: l’Hellas Verona continuerà con lui oppure dopo il Parma saranno presi provvedimenti sul sostituto.

Chi arriva in Serie A? Un ritorno possibile in panchina

Un ritorno possibile in panchina riguarda lo storico allenatore degli scaligeri. Andrea Mandorlini è il nome giusto, almeno fino alla fine di questa stagione, per salvare l’Hellas Verona da una possibile retrocessione in Serie B. Tra gli altri nomi, più “giovani”, ci sono Pirlo e Cannavaro come ipotesi per l’Hellas Verona.