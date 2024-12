Esonero in Serie A: il sostituto è l’ex centrocampista

Giovanissimo, ma già pronto al grande palcoscenico della Serie A. Segue all’esonero la voce che vede protagonista l’ex centrocampista di Serie A.

In Serie A, da calciatore, ha vissuto un’esperienza che è valsa una carriera ad importanti livelli toccando il numero di 241 presenze con 16 gol e 9 assist. Uno dei fedelissimi al Fantacalcio per chi, puntando sul classe ’83 fino a non tantissimi anni fa, vedeva nei voti importanti che gli venivano lasciati dalle redazioni fantacalcistiche, un elemento di valore per quello che è il gioco più amato dagli italiani. Ma adesso le cose lo riguardano, per il posto da allenatore.

Perché in Serie A, stando ai rumors recenti, c’è una voce che circola sull’esonero di un allenatore che, dopo un inizio importantissimo, sta per liberare un posto in panchina che verrà probabilmente affidato all’ex Milan.

Serie A, un altro esonero: il sostituto è un centrocampista del Milan

Tra le ipotesi per sostituire l’allenatore, ad un passo dall’esonero, c’è un ex Milan. A sorpresa, l’ormai ex centrocampista di Serie A nonché classe ’83, potrebbe diventare l’allenatore della Prima Squadra, venendo promosso dalla guida dell’Under 20 della stessa squadra che allena.

A sorpresa perché erano circolate le voci su un altro ex Milan, di recente, in merito proprio alla possibilità di allenare la squadra di Serie A.

Un’occasione più unica che rara, considerando il prestigio della panchina essendo una panchina di Serie A per il giovane allenatore che, all’età di 41 anni si ritroverebbe così, secondo quanto dichiarato da Gianluca Di Marzio a diventare il nuovo allenatore dell’Hellas Verona.

Da un Paolo ad un altro, l’ex Milan potrebbe sostituire Paolo Zanetti sulla panchina dell’Hellas Verona. Il tecnico che era partito alla grande per quanto riguarda i primi risultati in campionato, con la vittoria straordinaria alla prima giornata contro il Napoli, non ha visto poi altre buone prestazioni e l’ultima sconfitta larghissima al Bentegodi, contro l’Empoli di Roberto D’Aversa, obbliga la società di Setti a prendere dei provvedimenti. Stessi provvedimenti, sull’esonero all’Hellas Verona per Zanetti, sono stati svelati dall’esperto di calciomercato, il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio. Si tratta dell’attuale allenatore dell’Under 20 proprio del club scaligero, l’ex Serie A e Milan – è nato e cresciuto calcisticamente in rossonero – Paolo Sammarco.

Ultime in Serie A: il doppio giovane profilo dopo l’esonero

Non solo Paolo Sammarco tra le idee dell’Hellas Verona, per dare uno scossone alla panchina con l’esonero di Paolo Zanetti. Perché c’è anche l’idea di Bocchetti, attuale collaboratore nello staff tecnico di Zanetti stesso, che potrebbe vivere una nuova esperienza in panchina in Serie A, dopo le sei panchine totalizzate proprio con il club gialloblu. Sullo sfondo, meno giovane di loro due, anche la posizione dello storico ex Mandorlini.