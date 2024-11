Serie A, allenatore esonerato: scelto l’ex Milan in panchina

Annuncio clamoroso che arriva come un fulmine a ciel sereno, perché un club di Serie A ha esonerato l’allenatore e scelto Vieira come suo sostituto.

Un vero colpo di scena quello che è accaduto in queste ore perché c’è stata una conferma importante in merito all’annuncio del club che ha già preso la decisione di grande sorpresa di andare ad esonerare l’allenatore in Serie A per scegliere un nuovo sostituto.

Una scelta davvero sorprendente se consideriamo che arriva quando la sosta Nazionali è ormai quasi finita e che forse il club avrebbe fatto bene a prendere prima con maggiore anticipo per dare la possibilità al nuovo allenatore di lavorare prima con la sua nuova squadra.

Ma nel caos più totale continuano ad arrivare scelte discutibili da parte di un club di Serie A che ha esonerato un altro allenatore e scelto l’ex Milan in panchina. La decisione però sembra ormai già presa con il tecnico che ha salutato già tutto dopo l’avviso e lascerà spazio al suo sostituto.

Esonero in Serie A, cambiano allenatore subito

Arriva un esonero in Serie A con l’allenatore che è stato messo da parte dal club che ha deciso di prendere una scelta diversa e farlo forse con un leggero ritardo. Adesso però ci sono delle novità che riguardano proprio il tipo di decisione che è stata presa da parte della società.

Il Genoa ha esonerato Alberto Gilardino come allenatore e scelto Patrick Vieira al suo posto. Una decisione davvero molto difficile considerando che l’allenatore ha fatto di tutto per ottenere i punti attuali con il suo club dopo che sono stati venduti tutti i suoi migliori giocatori.

Alla fine però dopo una lunga decisione in questa pausa Nazionali è arrivata la scelta definitiva con l’esonero di Gilardino per prendere Vieira come nuovo allenatore al Genoa. Un colpo di scena che non era per niente messo in conto in queste ultime settimane, ma qualcosa non funziona più e ora lo stesso tecnico sa che è meglio dividersi e provare a puntare su altri progetti più avanti.

Dopo le recenti esperienze con Nizza, Crystal Palace e Strasburgo ora arriva una grande occasione in Italia per Patrick Vieira che è stato scelto dal Genoa dopo l’esonero di Gilardino. In passato ha vestito le maglie di Milan, Juventus e Inter in Serie A e ora avrà una nuova occasione ma da allenatore.