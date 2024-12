Atalanta-Real Madrid, doppio infortunio: saltano la Champions League

Questa sera l’Atalanta di Gian Piero Gasperini affronterà il Real Madrid di Carlo Ancelotti in un big match di altissimo livello.

Le due squadre vivono momenti diametralmente opposti sia in campionato che in Champions League e clamorosamente è il Real Madrid la squadra più in difficoltà e che ha bisogno di vincere a tutti i costi per non rischiare di rimanere fuori dalla corsa per il passaggio del turno e soprattutto di perdere ancora la Liga.

La sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Real Madrid può dire moltissimo sul futuro delle due squadre che ora hanno ambizioni e sogni anche molto simili, seppur ci siano dei “pianeti” di distanza per la storia che hanno scritto nel tempo.

Atalanta-Real Madrid: doppio infortunio prima della partita

La stagione dell’Atalanta sta andando a gonfie vele e battere il Real Madrid in Champions League sarebbe la ciliegina sulla torta in questo periodo di grandissime soddisfazioni sia in Italia che in Europa.

L’Atalanta ha il sogno di potersi confrontare alla pari anche contro il Real Madrid dopo la sconfitta in Supercoppa Europea della scorsa estate. C’è una “vendetta” sportiva da prendersi e per questo motivo Gasperini è pronto a osare in grande.

Secondo le ultime notizie Atalanta-Real Madrid potrebbe aver perso due protagonisti per infortunio: sono in dubbio per la sfida di Champions League.

Real Madrid: infortunio per Vinicius e Rodrygo

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è costretto a vincere contro l’Atalanta per riuscire a rimettersi in pista per la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Carlo Ancelotti in questo momento è al 24esimo posto, ultima posizione utile per qualificarsi almeno ai playoff e il rischio è quello di uscire clamorosamente dalla competizione europea che li ha sempre visti in cima.

I problemi del Real Madrid sono molteplici e se si considera anche il doppio infortunio per Rodrygo e Vinicius, la situazione diventa ancora più complicata. I due brasiliani sono stati spesso decisivi ma in questo momento sono nella stessa crisi di tutti gli altri. Rodrygo sicuramente sarà in panchina per la sfida all’Atalanta: al suo posto ci sarà probabilmente Endrick dal primo minuto.

Le condizioni di Vinicius, invece, sono da monitorare. “Vediamo come si allena e in base alle sensazioni decideremo se e quanto utilizzarlo“, ha detto Carlo Ancelotti in conferenza stampa, lanciando l’allarme Vinicius.

Probabili formazioni di Atalanta-Real Madrid

Per l’Atalanta ci sono pochi dubbi: in attacco ancora la coppia Lookman-De Ketelaere, con Retegui inizialmente in panchina. Ci sarà Pasalic a dare supporto offensivo ai due attaccanti scelti da Gian Piero Gasperini.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Vazquez, Asencio, Rudiger, Fran Garcia; Modric, Tchouameni, Valverde; Bellingham, Mbappé, Vinicius. All. Ancelotti.