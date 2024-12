Un altro esonero in Serie A: l’annuncio dell’ad, sorpresa per i tifosi

Importanti novità sul futuro dell’allenatore. Arriva il messaggio da parte dell’amministratore delegato che ha rotto il silenzio riguardo l’ipotesi di un esonero, ecco tutti i dettagli.

Ci sono degli aggiornamenti riguardo il futuro in panchina del tecnico di Serie A. Di sicuro, rispetto a qualche mese fa, la sua posizione è cambiata a causa dei recenti risultati che hanno compromesso la fiducia della piazza nei suoi riguardi.

La vittoria in campionato, infatti, manca da tanto, troppo tempo. Ciò ha portato la squadra in una situazione di classifica assai pericolosa con il club che si trova in piena lotta per non retrocedere.

Ecco perché, sull’allenatore, iniziano a circolare delle voci particolari con alcuni sostituti pronti a subentrare e prendere il suo posto.

Stiamo entrando nel momento clou della stagione sportiva con le società che hanno quasi perso la pazienza e sono pronte a rivoluzionare tutta la squadra anche in vista del mercato invernale, che aprirà i battenti il prossimo gennaio 2025.

Intanto, a rischio in Serie A ci sono diversi allenatori che sono finiti sulla graticola a causa dei risultati poco soddisfacenti. Dopo Paolo Zanetti, vicinissimo all’esonero da Verona, quale un’altra panchina potrebbe saltare nelle prossime ore?

Esonero in Serie A, ecco cosa sta succedendo: salta un’altra panchina?

L’inizio di stagione del Monza è da dimenticare. La squadra, che sarà protagonista contro l’Udinese, non vince in campionato dal mese di ottobre. In 14 partite ha ottenuto soltanto 10 punti ed è attualmente al penultimo posto in classifica.

Complice anche un mercato poco soddisfacente, che ha portato alla cessione di alcuni giocatori importanti della rosa dei brianzoli, la squadra adesso è chiamata ad un sussulto in vista delle prossime sfide.

Il match contro l’Udinese può essere già decisivo per il futuro in panchina di Alessandro Nesta che è a rischio esonero. Già sono iniziati a circolare alcuni nomi riguardo i possibili sostituti.

Ecco l’annuncio a sorpresa di Adriano Galliani, che ha risposto alla domanda in merito al presunto addio dell’ex difensore.

Monza: annuncio di Galliani sul futuro di Nesta

Nuovi voci sull’esonero dell’allenatore del Monza Nesta. Ecco la presa di posizione dell’ad del club Adriano Galliani che, al termine dell’Assemblea di Lega Serie A, che si è svolta nella mattinata di lunedì 9 dicembre, ha rassicurato l’ex difensore.

C’è la conferma sulla panchina del Monza di Nesta, a prescindere dall’esito dell’incontro contro l’Udinese.

“Stiamo parlato di un vero monumento del calcio, uno dei migliori difensori del mondo. E’ un buon allenatore, se arrivasse qualche vittoria sarebbe meglio. Comunque la sua panchina non è salva ma è salda”.