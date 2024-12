Serie A, sconfitta pesante ed esonero: prendono Stramaccioni

In Serie A potrebbe essere arrivato il momento di un nuovo esonero molto importante: la società valuta il nome di Andrea Stramaccioni.

Il calcio italiano è ricco di colpi di scena clamorosi che possono cambiare totalmente la Serie A e il modo di scendere in campo a partire dalla prossima settimana. La classifica inizia a delinearsi in maniera più seria ora che manca sempre meno alla fine del girone di andata e per questo motivo le società sono pronte a tirare le somme per capire realmente come si potrà andare avanti nel migliore dei modi per non rischiare di non raggiungere gli obiettivi prefissati.

La situazione in Serie A rischia il crollo per alcuni club che non sono ancora riusciti a trovare la strada giusta che avrebbero voluto: pronto un nuovo esonero.

Serie A: nuovo esonero dopo la sconfitta

La Serie A è in continua evoluzione e il campionato ora sta diventando sempre più complicato del previsto. Ci sono alcune squadre che non sono ancora riuscite a trovare la strada giusta e stanno rischiando di perdere terreno rispetto a quelli che erano gli obiettivi iniziali.

I risultati determinano il futuro delle squadre ma anche degli allenatori che se non riescono a trovare il modo giusto per perseguire gli obiettivi importanti che si erano prefissati.

Secondo le ultime notizie, ora in Serie A è pronto un nuovo esonero: i dirigenti sono entrati in contatto con Andrea Stramaccioni.

Monza nel caos: Nesta a rischio esonero

Il Monza di Alessandro Nesta rischia la retrocessione in Serie B. Questa sera affronterà l’Udinese per il 15° turno di Serie A e dovrà necessariamente trovare una vittoria per riuscire a uscire dalla pesante crisi di risultati che sta venendo a galla in questo ultimo periodo.

Il penultimo posto in classifica è più di un campanello d’allarme per il futuro della rosa brianzola che ora ha bisogno di una svolta totale e completa per riuscire a rialzarsi dal caos generale che ha messo in crisi totale Nesta e tutta la rosa.

L’esonero di Nesta è una possibilità concreta. Se dovesse arrivare una nuova sconfitta contro l’Udinese allora per l’ex difensore di Lazio e Milan arriverà l’addio immediato e al suo posto potrebbe firmare Andrea Stramaccioni, nome molto interessante per Adriano Galliani.

Stramaccioni al Monza: direbbe sì subito

Andrea Stramaccioni può diventare il nuovo allenatore del Monza. Attualmente impegnato con DAZN e la RAI come talent sportivo, l’ex allenatore di Inter e Udinese sarebbe pronto a ricominciare qualora dovesse arrivare un progetto serio.

Una chiamata di Adriano Galliani può convincerlo a firmare subito con il Monza. Le sue ultime esperienze in Serie A non sono andate benissimo e quindi ha voglia di rimettersi in gioco per tornare a fare ciò che più ama.