Serie A, ultima chance prima dell’esonero: domani il nuovo allenatore

La Serie A sta per vedere nuovi cambi in panchina dopo questo weekend di Serie A: è stato scelto il nuovo allenatore che può firmare domani.

La parola “esonero” è ormai di uso quotidiano per il calcio italiano perché ogni giorno si parla di possibili cambi in panchina che possono cambiare totalmente il futuro della Serie A. Le notizie si susseguono di ora in ora e in questo momento del campionato è molto probabile che le società decidano di cambiare per darsi nuove chance verso il resto della stagione.

I risultati cambiano e decidono il destino degli allenatori: il weekend di Serie A porterà con sé importanti novità in questo senso.

Serie A, nuovo esonero dopo il weekend: le ultime

La Serie A è ricca di colpi di scena che possono portare ora a un nuovo addio e a un nuovo progetto in panchina. Per alcune squadre la situazione è abbastanza complicata e a poche giornate dalla fine del girone d’andata è complicato riuscire a pensare a un futuro positivo.

In alcuni casi è già stato inevitabile arrivare all’esonero perché la squadra era completamente disunita. Lo stesso destino può toccare anche a un altro allenatore dopo questo weekend

Secondo le ultime notizie, in Serie A ci sarà un nuovo esonero nella giornata di domani: è l’ultima chance per salvare la panchina.

Esonero in Serie A: a rischio anche Nesta al Monza

Il Monza di Alessandro Nesta rischia la retrocessione in Serie B. Il club brianzolo non riesce a seguire i passi positivi della passata stagione da quando è andato via Raffaele Palladino e alcuni calciatori importanti. Adriano Galliani in più occasioni ha salvato Nesta e lo ha confermato in panchina, ma la partita contro l’Udinese rischia di diventare decisiva.

Monza-Udinese di lunedì sera potrebbe portare all’esonero di Alessandro Nesta. Il tecnico romano non è riuscito a dare note positive alla squadra che non riesce a fare i punti necessari per perseguire il sogno salvezza e ora rischia di portare avanti un campionato davvero disastroso.

L’esonero di Nesta dal Monza è una possibilità concreta. E al suo posto Galliani ha in mente di scegliere un allenatore esperto di salvezze: Gabriele Cioffi.

Monza: Cioffi l’ultima idea per la panchina

Gabriele Cioffi è l’ultima idea per la panchina del Monza. Il tecnico toscano è fermo da un po’ ed è alla ricerca di un progetto che possa dargli adrenalina e possibilità di mettere in gioco le sue qualità. Con l’Udinese ha dimostrato di essere all’altezza di situazioni complicate e ora il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie A.

L’esonero di Nesta dal Monza dipende solo ed esclusivamente dal risultato contro l’Udinese di domani sera. In caso di ennesima sconfitta sarà la tifoseria in primo piano a chiedere un cambio in panchina.