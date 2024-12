Esonero in Serie A: prendono van Bronckhorst

In Serie A stiamo vivendo un periodo molto complicato per tutti gli allenatori: il rischio di un nuovo esonero è già dietro l’angolo.

In Italia ci sono continui possibili esoneri di molti allenatori che non stanno riuscendo a essere determinanti come si aspettavano a inizio stagione. Per questo motivo il weekend potrebbe essere davvero importante per capire quali movimenti ci saranno sulle panchine di Serie A.

Il calcio italiano continua a regalare colpi di scena: ora è pronto un altro esonero e la scelta del nuovo allenatore. Siamo in un campionato che corre veloce e cambia continuamente le possibilità degli allenatori ntinuamente.

Esonero in Serie A: addio dopo la prossima partita

Il weekend di Serie A può portare moltissime sorprese nel corso dei prossimi giorni, con novità incredibili che non sembravano possibili fino a pochi giorni fa. Ma il calcio cambia tutto molto rapidamente e ora può esserci un nuovo esonero.

La nostra Serie A è sempre ricca di sorprese che ogni settimana possono stravolgere totalmente il futuro. I risultati e la classifica di oggi possono valere un nuovo cambio in panchina.

Secondo le ultime notizie, infatti, in caso di nuova sconfitta in Serie A arriverà l’esonero e il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Giovanni van Brockhorst.

Como, Fabregas a rischio esonero: le ultime

Il Como di Cesc Fabregas non vince più. Al momento si trova al terzultimo posto della classifica di Serie A e questa situazione sta portando a pensare a un cambio in panchina per ridare serenità e una spinta alla squadra.

In caso di sconfitta contro il Venezia nella giornata di domani arriverà l’esonero per Fabregas. Il Como non vince da otto partite e l’ennesima non vittoria creerebbe enorme caos.

L’esonero di Cesc Fabregas è una possibilità concreta. Il Como non sorride più e oggi rischia la retrocessione in Serie B, una possibilità che rischia di far cambiare idea alla dirigenza rispetto alla scelta iniziale di puntare su di lui in Serie A.

Fabregas verso l’esonero: van Brockhorst nome a sorpresa

Giovanni van Brockhorst è il nome nuovo per il Como. Cesc Fabregas non riesce più a vincere, non riesce più a dare gioco e vivacità alla squadra lombarda che aveva iniziato benissimo e aveva ambizioni importanti verso il futuro.

Van Brockhorst piace al Como (LaPresse) – calciomercatoweb.itL’ex terzino del Barcellona è stato esonerato qualche settimana fa dal Besiktas e già cerca una nuova squadra per avvrnturarsi in un campionato nuovo che possa ridargli gli stimoli necessari per rimettersi in gioco. Tutto dipenderà solo ed esclusivamente dalla partita tra Venezia e Como che si giocherà domenica e può cambiare il futuro di Fabregas.