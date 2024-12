Ritorno in panchina: Allegri ha preso una decisione, arriva la svolta

Nuove voci sul ritorno in panchina di Massimiliano Allegri. C’è la svolta per il mister che ha preso una decisione per quanto riguarda il suo futuro.

C’è grande curiosità attorno alla prossima destinazione di Allegri che continua a far discutere. I tifosi della Juventus, per esempio, addirittura lo rimpiagono dopo l’inizio di stagione deludente della Vecchia Signora.

Per il mometno Allegri resta alla finestra, consapevole delle proprie potenzialità e sicuro che, prima o poi, arriverà una proposta importante per poter ritornare in pista.

Intanto, secondo le ultime notizie di mercato che arrivano dall’Inghilterra, il tecnico ha già avuto un faccio a faccia con i dirigenti di un club importante: ecco tutti i dettagli.

L’idea di lasciare l’Italia stuzzica e non poco la fantasia di Allegri, che potrebbe ripartire dall’estero dopo il triennio vissuto in bianconero.

C’è una società, infatti, che ha messo nel mirino l’allenatore toscano, che può essere l’uomo giusto per la squadra che in questo momento sta vivendo un periodo di grande difficoltà.

Svelata la decisione dell’allenatore, che ha già avuto dei primi contatti con la società che intende ingaggiarlo da subito.

Novità sul futuro di Allegri

Settimana decisiva per quanto riguarda il futuro del mister, che è finito nuovamente in discussione dopo i recenti risultati negativi.

L’ombra di Allegri, così come quella di altri allenatori, continua ad alieggiare sulla panchina del mister che dovrà dare delle risposte immediate se vorrà tenersi caro il posto.

La prossima settimana, dunque, sarà decisiva anche perché la società non intende più aspettare e al prossimo passo falso è pronta a far saltare la panchina del tecnico spagnolo. Tra i candidati a subentrare c’è anche Max, che è attualmente libero dopo la fine della sua esperienza alla Juventus.

Intanto, secondo le ultime notizie raccolte da Talk Sport, Allegri ha già avuto dei contatti con alcui dirigenti riguardo la possibilità di poter tornare in pista sin da subito.

Avvistato in Inghilterra, durante la partita Tottenham-Roma, ha sfruttato questa piccola sosta per approfondire alcuni contatti con il West Ham che è pronto a mandare via Lopetegui.

Allegri al West Ham?

Nonostante l’offerta e l’interesse nei suoi confronti, Allegri non è convinto dell’ipotesi West Ham. Erediterebbe una situazione abbastanza complicata, con la squadra nei bassifondi della classifica con 6 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Preferirebbe allenare una squadra di Premier dall’inzio della prossima stagione. Entrare in corsa non entusiasma l’ex Juve che non vuole commettere passi falsi, che potrebbero compromettere la sua carriera. Ecco perché, negli ultimi giorni, la dirigenza del West Ham ha avuto dei contatti approfonditi anche con Graham Potter, ex Chelsea e Brighton.