Serie A, Allegri pronto al ritorno: può scattare l’esonero immediato

E se ci fosse ancora Max Allegri in Serie A? È questa l’ipotesi venuta fuori nel corso della serata di sabato.

Perché i rumors sull’esonero in Italia portano inevitabilmente ad uno dei più classici, con Massimiliano Allegri protagonista delle stesse voci.

Nei mesi scorsi era stato accostato sia alla panchina della Roma, che quella del Milan. Per quanto riguarda Fonseca, le cose sono ancora da valutare. Per la Roma, che ha scelto Claudio Ranieri, le cose saranno con il traghettatore fino alla fine di questa stagione e Allegri rientra ancora tra le opzioni, che sognano in giallorosso. Per il tecnico di Livorno però le cose potrebbero cambiare nell’immediato, per quanto riguarda l’ipotesi a sorpresa sul ritorno immediato in Serie A.

Esonero possibile in Italia: torna in auge Allegri per la panchina

Torna in auge Max Allegri per la panchina di un club di Serie A, con l’ipotesi ritorno che segue alle voci riguardanti l’esonero.

Perché in un primo momento sembrava impossibile ipotizzare tale soluzione ma, al di là della situazione infortuni, i risultati non stanno arrivando per uno dei club che era partito con l’ambizione di vincere il campionato.

Dopo un mercato importante e una guida tecnica scelta dal direttore sportivo, le cose potrebbero vedere uno scossone qualora la situazione dovesse precipitare. È proprio l’ex Juventus di Allegri che vede Thiago Motta a rischio esonero. E il nome del tecnico livornese, nella serata di sabato e dopo l’ennesima occasione sciupata di trovare i tre punti da parte della formazione allenata da Thiago Motta, è finito in tendenza sul social X, con i tifosi che chiedono a gran voce il suo ritorno alla Juventus.

Allegri può tornare subito: dipenderà solo da Max

Qualora la Juventus dovesse scegliere di separarsi da Thiago Motta, se la situazione con l’italo-brasiliano dovesse precipitare, starà a Max Allegri decidere se ritornare alla Juventus oppure no. È già capitato in passato quando Allegri decise di vivere un’avventura bis sulla panchina dei bianconeri, dopo le scelte prima con Sarri e poi con Pirlo al suo posto. Adesso Allegri è stato mandato via per prendere Thiago Motta che, in ogni caso, non ha ancora messo in evidenza ciò che avrebbe voluto, in questa prima parte del campionato. Da capire quale sarà la soluzione e soprattutto, in caso di esonero, se Max Allegri sarà disposto a tornare alla Juventus.

Ultime sull’esonero in Serie A: valutazioni in casa Juventus

Si fanno valutazioni, inevitabili, in casa Juventus. Perché i fischi all’Allianz Stadium sono un campanello d’allarme, con i tifosi che sono stanchi di dover aspettare i risultati sul “bel gioco” di Thiago Motta che, fino a questo momento, vede sempre più lontana la società bianconera dal Napoli capolista che, se dovesse vincere contro la Lazio, darebbe il via alla fuga degli azzurri.