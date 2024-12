Monza, esonero Nesta: è già pronto il sostituto

Il Monza non se la passa benissimo e l’ennesima sconfitta per i brianzoli porta alle voci sull’esonero di Alessandro Nesta.

L’ex storica leggenda del calcio italiano e del Milan si era ritrovato con Galliani che, nei giorni scorsi, aveva pure ribadito la fiducia al proprio allenatore. Però, l’ennesima sconfitta, riaccende rumors inevitabili che riguardano proprio la sua posizione e con l’amministratore delegato del Monza chiamato ad intervenire.

Lo aveva scelto proprio Galliani che conosceva le doti umane e tecniche di Alessandro Nesta, anche nella versione allenatore. Una situazione però che rischia di precipitare, con il Monza che da quando si è separato da Raffaele Palladino, si è visto coinvolto di nuovo nella bagarre per la lotta alla salvezza.

Esonero Nesta: circolano i primi rumors in Serie A

Di nuovo nella lotta per non retrocedere, il Monza spera di riuscire a venir fuori da questa disastrosa situazione legata alla bagarre di bassa classifica.

Adriano Galliani spera di tenere il Monza in Serie A e, per farlo, potrebbe dover passare alla scelta di esonerare Alessandro Nesta, per dare uno scossone all’ambiente brianzolo. Stesso scossone che Galliani potrebbe dare mandando via il proprio ex difensore ai tempi del Milan, prendendo un altro dei suoi ex calciatori, che conosce alla perfezione.

Si tratta di un campione del Mondo 2006 che, da ex compagno in Nazionale – ai tempi fu sfortunatissimo Nesta riguardo il suo infortunio che gli ha impedito di giocarsi il Mondiale 2006 -, potrebbe prendere il suo posto in panchina, nella grande occasione in Serie A.

Il sostituto di Nesta è un ex campione del Mondo: l’ipotesi

L’ipotesi che viene fuori, per la panchina del Monza e al posto del possibile esonerato Alessandro Nesta, porta alla scelta tra Andrea Pirlo e Fabio Cannavaro. Il primo tra i due è ancora legato contrattualmente alla Sampdoria, ma con i blucerchiati che dopo l’esonero di Sottil pare stiano puntando su Semplici o comunque altri nomi, accendono la possibilità di rivedere Pirlo di nuovo in Serie A. L’ex Juventus ed ex centrocampista leggendario in Serie A però pare non essere l’unico nome, tra i tecnici pronti a subentrare. Sullo sfondo, in attesa di una chiamata, c’è anche Fabio Cannavaro.

Chi prende Galliani? L’esordio possibile tra Lecce e Juve

È tra Lecce e Juventus, qualora dovesse confermarsi la voce sull’esonero di Nesta, che Cannavaro o Pirlo potrebbero trovare l’esordio in panchina col Monza, in caso di scelta sul nuovo allenatore da parte di Galliani. In ogni caso, senza Nesta, i primissimi nomi portano a loro. Difficile ipotizzare un ritorno di Ballardini, tra i rumors più accreditati per le panchine in lotta salvezza, in Serie A.