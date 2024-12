Esonero in Italia, l’allenatore ha già salutato: scelto Andreazzoli

Arriva la conferma anche da Sky Sport perché arriva la notizia che riguarda l’esonero dell’allenatore in Italia che ha già lasciato anche il centro sportivo e salutato tutti, il sostituto è Andreazzoli.

Continuano ad arrivare voci e conferme in merito a quello che sta accadendo in Italia dove diversi club stanno attraversando un periodo e un momento non facile da dover gestire. Per questo motivo che ora si torna a parlare nuovamente di esoneri in Serie A e in Serie B perché il weekend che si è concluso ha lasciato diversi strascichi.

Una situazione per niente facile da dover gestire da parte di una società che punta ad obiettivi ben importanti e maggiori rispetto a quello che sta vivendo e affrontando. Per questo motivo che si cercherà di provare a dare una svolta al progetto che ora rischia di finire in un baratro. Il club ha deciso di esonerare l’allenatore e puntare su una nuova scelta, c’è Andreazzoli in pole.

Stiamo parlando di uno degli allenatori più esperti di calcio in Italia che ha fatto vedere di essere capace di fare grandi cose e inculcare un calcio sempre più offensivo nei suoi giocatori fatto di bel gioco. Per questo motivo che ora il club prova l’ultima carta provando a dare l’occasione ad Andreazzoli di rimettersi in corsa dopo l’esonero dell’allenatore.

Esonero in Italia, scelto Andreazzoli come sostituto

Una scelta molto importante quella che è stata fatta dalla società perché è arrivata la conferma con la decisione di esonerare l’allenatore per cambiare in panchina e Andreazzoli sembra essere l’uomo scelto per questa nuova e grande sfida.

Un momento davvero difficilissimo quello che sta affrontando la Sampdoria che dopo l’esonero di Pirlo ora fa fuori anche Sottil. Il club blucerchiato ha perso 5-1 l’ultima partita di campionato giocata con il Sassuolo e ora la zona playoff è sempre più distante e non è questo l’obiettivo del club che vuole tornare in Serie A.

Arriva la decisione di esonerare Sottil con la Sampdoria pronta a puntare su Andreazzoli come suo sostituto. Perché il club doriano vuole cercare di dare la scossa al progetto e può pensare di puntare su uno degli allenatori che in Serie A ci è stato anche per molto tempo. L’annuncio può arrivare proprio nelle prossime ore come confermato da Sky.