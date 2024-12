Juventus, triplo infortunio prima del Manchester City: tre big KO

La situazione infortuni in casa Juventus sta diventando sempre più preoccupante e rischia di mettere i bianconeri fuori da ogni gioco.

La squadra di Thiago Motta non riesce a rispondere positivamente ai segnali che manda il suo allenatore. Dal suo arrivo si pensava potessero venir fuori cose molto positive per il futuro della Juve e invece al momento ci sono solo risultati non positivi e disagi accumulati che rischiano di compromettere il futuro.

Le ultime notizie che arrivano da casa Juventus sulla situazione infortuni che sta vivendo il club bianconero non sono assolutamente positive: l’infermeria è completamente piena.

Juventus, caos infortuni: le ultime dall’infermeria

La stagione della Juventus sta vivendo momenti di difficoltà acutissimi che rischiano di compromettere totalmente il futuro del club e le ambizioni che la società aveva e che aveva affidato a Thiago Motta.

Nell’ultimo periodo la Juventus ha perso molti calciatori importanti. Qualche mese fa è andato KO Gleison Bremer, con la rottura del crociato che ha rovinato il resto della sua stagione. E lo stesso destino è toccato anche a Juan Cabal, arrivato in bianconero in estate e ora già costretto a un lungo stop.

Le ultime notizie dal mondo Juventus portano ulteriori problemi per Thiago Motta: ci sono tre infortuni ancora da smaltire.+

Infortunio Cambiaso: tenta il recupero in extremis per la Champions

L’infortunio di Andrea Cambiaso è solo l’ultimo della lunga lista della Juventus. Il jolly di Thiago Motta è uscito malconcio dalla sfida contro il Bologna a causa di un problema alla caviglia causato dopo l’impatto contro il pallone che ne ha provocato una forte distorsione.

Il difensore bianconero è stato valutato al J Medical nella giornata di ieri e ha riportato una modesta distrazione capsulo legamentosa della caviglia sinistra. A discapito di quanto si possa immaginare, non è una cattiva notizia e le condizioni di Cambiaso ora sono in netto miglioramento.

Addirittura Cambiaso potrebbe tentare un recupero in extremis per la sfida contro il Manchester City. Mercoledì saranno a disposizione anche Douglas Luiz e Weston McKennie con il gruppo che continua a riempirsi nuovamente.

Infortunio Nico Gonzalez e Milik: ancora out

Le belle notizie per la Juventus, però, si fermano a Cambiaso e ai due centrocampisti. Contro il Manchester City saranno ancora assenti sia Nico Gonzalez che Arkadiusz Milik, ormai i lungodenti della Juventus e anche i calciatori che preoccupano di più.