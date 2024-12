Esonero in Serie A: firma l’ex calciatore “nemico” dei tifosi

In Serie A è arrivato il momento di tirare le somme e per questo molti allenatori sono a rischio esonero: c’è una nuova scommessa in vista.

Il nostro campionato è ricco di colpi di scena che man mano possono diventare estremamente interessanti per il prosieguo del campionato. La situazione è ancora in bilico per molti allenatori che nelle ultime settimane non sono riusciti a trovare la via giusta per uscire dalla crisi di risultati che sta portando anche a una classifica molto complicata.

Le ultime notizie relative alla Serie A non sono positivi per più di un allenatore, ora a rischio esonero e sempre al centro di grandi polemiche.

Esonero in Serie A: pronto un nuovo addio all’allenatore

La Serie A è un campionato che si fa man mano sempre più difficile e complesso per tutte le squadre. A inizio stagione partono progetti interessanti che iniziano a dare i frutti sperati ma poi all’improvviso capitano crolli clamorosi che rischiano di mettere a soqquadro tutto quello che è stato immaginato dalla dirigenza.

I destini degli allenatori sono scelti sempre e solo dai risultati e se c’è un crollo il primo, e a volte, unico a pagare, è proprio il mister, costretto a lasciare la sua “barca” per cercare di salvarla.

Secondo le ultime notizie, a nulla è servito il ritiro della squadra prima delle utime partite: ora è pronto un nuovo esonero.

Verona nel caos: Paolo Zanetti verso l’esonero

Il Verona di Paolo Zanetti è caduto in un vortice di risultati negativi da cui è quasi impossibile uscirne. La situazione non è delle migliori e dopo l’ennesima, e pesantissima, sconfitta in uno scontro diretto (1-4 contro l’Empoli) ora il tracollo è totale e definitivo.

L’esonero di Zanetti è ormai certo. Nella giornata di ieri il direttore sportivo Sean Sogliano aveva frenato per un attimo l’addio del tecnico, ribadendo che c’erano ancora delle importanti valutazioni in corso.

Le valutazioni, però, sono in realtà per trovare il sostituto adatto che possa risollevare il Verona e portare a nuove chance di salvezza. Oggi il nome in pole position è quello di Paolo Sammarco come nuovo allenatore del Verona.

Verona: Sammarco o Bocchetti prossimo allenatore

Nella giornata di ieri era Salvatore Bocchetti il preferito della società come nuovo allenatore del Verona dopo l’esonero di Paolo Zanetti. Poi, però, il direttore sportivo e il presidente si sono incontrati e stanno facendo anche altre valutazioni.

Secodo quanto riferisce TMW, in questo momento c’è Paolo Sammarco in pole position per il Verona. L’attuale allenatore della Primavera, già da tre anni, ed ex calciatore del Chievo Verona, può accettare subito l’upgrade di carriera e fare la sua prima esprerienza in Serie A.