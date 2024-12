Comunicato l’esonero: nuova squadra per il mister, è ufficiale

Ribaltone sulla panchina del club. C’è l’ufficialità riguardo l’esonero del mister, che saluta la squadra anzitempo. Svelato il nome del nuovo allenatore, ecco tutti i dettagli.

La notizia era già nell’aria. Dopo l’ultima sconfitta in campionato il clima era diventato incandescente. La società è stata costretta ad intervenire per dare una svolta alla stagione.

Ecco l’annuncio ufficiale riguardo la nuova squadra dell’allenatore, che torna protagonista in Italia.

Stiamo entrando nel vivo della stagione sportiva ed è per questo motivo che le società non hanno più la pazienza di aspettare. Ecco perché, a causa dei risultati che non arrivano, a pagare è sempre l’allenatore.

Non è la prima e non sarà neanche l’ultima volta, infatti in queste circostanze il club tenta di tutto per provare a salvare la stagione. La cosa più semplice è sostituire guida tecnica per provare a dare delle nuove motivazioni alla squadra, che adesso è chiamata ad un sussulto dopo questo esonero che di sicuro porterà una svolta alla squadra.

La decisione, infatti, di puntare su un tecnico navigato, di grande esperienza, che ha già vissuto delle situazioni del genere, è una conferma di quanto la società credi ancora di poter raggiungere l’obiettivo prefissato a inizio stagione.

Il campionato è lungo e ci sono margini per poter recuperare in classifica. Adesso serve soltanto tempo e pazienza ed un mercato di gennaio che la società dovrà affrontare da protagonista.

Esonero ufficiale: scelto un altro allenatore, ecco chi arriva

Il club, in queste ore, si è riunito ed ha preso una decisione riguardo la scelta del prossimo allenatore.

La decisione sull’esonero di Zaffaroni dal Sudtirol, infatti, era già nell’aria dopo il ko contro la Juve Stabia. La società ha sorpreso i tifosi con l’arrivo di un altro tecnico esperto che avrà il duro compito di risollevare l’ambiente. Non sarà Bisoli il prossimo tecnico del Sudtirol.

Ecco la scelta del club di Bolzano che ha comunicato il nome del nuovo allenatore.

Nuovo allenatore Sudtirol: la scelta da parte del club

Questo l’annuncio diramato dalla società che ha informato i tifosi di aver affidato la guida tecnica del Sudirol a Fabrizio Castori. Il tecnico, ex Salernitana ed Ascoli, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Lunedì dirigerà il primo allenamento con la squadra, presso FCS Center.