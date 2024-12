Esonero in Italia, cambiano allenatore: c’è l’accordo con il sostituto

Cambio in corso per la squadra che si prepara ad accogliere un altro allenatore. Atteso l’annuncio ufficiale da parte del club, riguardo l’esonero del mister che paga le ultime sconfitte.

La partita della svolta era quella di ieri, contro la Juve Stabia. Ma il ko esterno, contro le vespe, ha complicato i piani di Zaffaroni che rischia l’esonero dal Sudtirol.

Sudtirol: cambia allenatore, addio Zaffaroni. C’è il ritorno di Bisoli

Secondo le ultime notizie di calciomercato, riportate da tmw, pare che in società sia scattato l’allarme dopo l’ultima sconfitta in campionato contro la Juve Stabia. L’ultimo posto in classifica, in Serie B, e lo spettro della retrocessione in Serie C, può portare il club ad un altro cambio in panchina.

Atteso il faccia a faccia decisivo con i vertici del club che, in caso di ribaltone in panchina, sono pronti a richiamare sulla panchina del Sudtirol Bisoli, che può tornare a Bolzano per riprendere in mano il percorso interrotto in estate.