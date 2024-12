Un altro esonero in Italia: pre-allertato Pirlo, è il sostituto

La situazione di un’altra panchina in Italia vede il possibile esonero nell’imminente, con il week-end che vede un nuovo scossone in panchina.

Questa volta, a finire in panchina come sostituto è Andrea Pirlo, secondo quelli che erano i rumors sui quali si vociferava già qualcosa, prima ancora della gara di oggi.

La situazione rischia di precipitare e prima di veder collassare letteralmente la formazione che sta rischiando le posizioni in classifica con annessa retrocessione, ecco che si riparte da Andra Pirlo, uno degli allenatori che aveva mostrato buone idee nella sua precedente esperienza e che raffigurava uno degli allenatori, tra i giovani per il ruolo, più importanti e promettenti del panorama italiano.

Pirlo pronto al ritorno in panchina: può scattare l’esonero

Pirlo in panchina è la soluzione che può venir fuori a seguito dell’esonero in Italia. Nel corso di questo pomeriggio, la pesante sconfitta che condanna il club ad una posizione di classifica che è fin troppo lontana a quello che è poi il reale obiettivo di inizio anno della stessa società che aveva già puntato sulla scelta in panchina che vede l’ex Juve protagonista, porta ad un ennesimo nuovo stravolgimento.

Perché sarebbe, per il club in questione, il secondo esonero con ritorno su Andrea Pirlo, per la scelta in panchina.

L’allenatore ex Juventus è in sostanza stato chiesto da diversi club che, anche in Serie A, hanno provato a prenderlo. I legami contrattuali però potrebbero riportarlo alla guida del club che, nello scorso fine agosto, lo aveva esonerato. La guida tecnica di Sottil sembra vedere al capolinea l’avventura dell’ex Udinese in panchina, con richiamo per Pirlo come allenatore della Sampdoria, in un Pirlo-bis che si avrà a Genova.

Sconfitta fatale ed esonero: c’è Pirlo come sostituto

La larga sconfitta in Sassuolo-Sampdoria spinge inevitabilmente i blucerchiati ad interrogativi. Nei giorni scorsi erano già emersi alcuni rumors sull’esonero di Sottil, che trovano conferme nel pomeriggio, a causa appunto della sconfitta in Serie B contro i neroverdi. E il sostituto, l’unico possibile ad oggi, risulta essere Andrea Pirlo, che è ancora sotto contratto con la Sampdoria.

Ultime sull’esonero: se Pirlo rifiuta, c’è un’altra soluzione

Qualora dovesse rifiutarsi Pirlo – può legittimamente farlo – di tornare alla Sampdoria, allora i blucerchiati potrebbero affidare la panchina ad un altro dei suoi colleghi campioni del Mondo nel 2006. Si tratta di Fabio Cannavaro il nome che, a sorpresa, potrebbe far al caso della panchina della Samp.