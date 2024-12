Esonero e colpo Pirlo in panchina: hanno già l’accordo

Andrea Pirlo può tornare in panchina dopo l’esonero dalla Sampdoria: questo weekend porterà un altro addio importante.

L’allenatore bresciano non ha vissuto esperienze troppo fortunate da quando ha scelto questo nuovo ruolo, anche se alla Juventus durante il periodo del Covid aveva cominciato anche abbastanza bene, vincendo partite importanti e portando a casa anche un trofeo di gran valore come la Supercoppa Italiana. Poi da lì c’è stato un crollo per l’allenatore che non è più riuscito a far bene nelle successive esperienze.

Qualche mese fa Andrea Pirlo ha lasciato il comando della Sampdoria ad Andrea Sottil e ora può tornare in panchina per completare definitivamente il suo lavoro in questa stagione.

Esonero e cambio in panchina: c’è di nuovo Pirlo

Il calcio italiano è ricco di colpi di scena che da un momento all’altro possono cambiare tutto nei campionati e in tutte le categorie. Ci sono partite delicatissime alle porte e si è arrivati ormai al giro di boa, per questo motivo molte società stanno decidendo di cambiare allenatore e dare una sterzata alla stagione.

Il futuro dipende solo dai risultati, come spesso accade, e ora c’è anche il nome di Andrea Pirlo inserito nei possibili movimenti che ci saranno d’ora in avanti.

Secondo le ultime notizie, ora Andrea Pirlo può tornare in panchina dopo qualche mese di inattività: il suo profilo è evidentemente quello più adatto alla rosa.

Sampdoria nel caos: esonero Sottil in caso di sconfitta

La Sampdoria non vive un buon momento di forma. La squadra ligure è in Serie B da ormai due stagioni e sta provando pian piano a risolvere tutte le questioni economiche ancora in bilico per riuscire a ridare alla storia dei blucerchiati una dignità importante.

A inizio stagione si è deciso di dare fiducia ad Andrea Pirlo che ha provato a dare il meglio di sé ma la società a un certo punto non è rimasta convinta dal suo lavoro e ha scelto il suo esonero per affidare la squadra ad Andrea Sottil.

La Sampdoria con Sottil non sta facendo bene e oggi c’è l’ultima chance per l’allenatore: in caso di sconfitta contro il Sassuolo è molto probabile l’esonero.

Esonero Sottil: la Sampdoria richiama Pirlo

Andrea Pirlo torna alla Sampdoria? Le possibilità ci sono, visto che il club bluerchiato non vorrebbe mettere a libro paga un terzo allenatore in una singola stagione. L’esonero di Sottil sarebbe complicatissimo da gestire e per questo la squadra andrebe di nuovo affidata a chi l’ha vista nascere.

Il ritorno di Pirlo alla Sampdoria è una possibiità concreta. La dirigenza ci pensa ma spera in un risultato positivo così da risalire la classifica e salvare anche la panchina di Sottil.