Fonseca choc, lunga squalifica dopo le accuse: penalizzazione Milan

Paulo Fonseca era una furia dopo Atalanta-MIlan: le sue gravissima accuse all’arbitro La Penna costeranno una lunga squalifica.

I rossoneri hanno perso lo scontro diretto contro i nerazzurri ma non sono mancate assolutamente mille polemiche nel post partita. Il gol del vantaggio della Dea con Charles De Ketelaere era stato viziato da un fallo, secondo tutto il mondo milanista, e Paulo Fonseca al termine della gara si è lasciato andare a critiche pesantissime nei confronti dell’arbitro La Penna e, in generale, di tutta la squadra arbitrale.

Le parole di Paulo Fonseca hanno avuto una cassa mediatica enorme e ancora oggi si parla di quanto detto dal tecnico portoghese che ora rischia una squalifica pesante.

Atalanta-Milan, lunga squalifica per Fonseca

“Il modo in cui l’arbitro ha gestito la partita è una mancanza di rispetto per il Milan – ha detto Fonseca nel post partita di Atalanta-Milan. Inoltre “è stato qui a fare il VAR contro l’Udinese e ricordiamo cosa è successo con l’espulsione di Reijnders, sempre con lui al VAR“.

“Avevo paura di lui per questa partita, non ci ho dormito“, ha concluso Fonseca dopo Atalanta-Milan e ora ci sonno grossi rischi per il suo futuro.

Lo sfogo molto duro di Paulo Fonseca è stato incredibile e ha portato a enormi discussioni anche nei salotti televisivi ma ora rischia una lunga squalifica.

Squalifica per Fonseca dopo lo sfogo contro l’arbitro

Le accuse di Paulo Fonseca all’arbitro La Penna possono portare a una lunga squalifica per l’allenatore del Milan. Sono state molto gravi e hanno avuto un impatto mediatco importante, tanto da arrivare fino alla Procura Federale che ora aprirà un fascicolo nei confronti del tecnico lusitano.

Secondo Il Corriere dello Sport, infatti, Paulo Fonseca rischia una lunga squalifica. Sicuramente arriverà un deferimento per l’allenatore e poi una multa ma non è da escludere che si andrà più a fondo perché i vertici di AIA e CAN non hanno gradito per niente le sue dichiarazioni.

Ma l’uscita di Fonseca nel post partita di Atalanta-Milan non è stata apprezzata neppure nelle segrete stanze di FIGC e Lega, che avevano dato risalto al “baffo nero” sul volto degli arbitri, un’iniziativa per eliminare qualsiasi forma di “violenza” e “mancanza di rispetto” nei confronti dei direttori di gara.

Squalifica Fonseca: quante partite salta

Quante partite salta Fonseca per squalifica? Se la Procura Federale dovesse decidere di non fermarsi al deferimento e alla multa, si arriverà a una squalifica di almeno due giornate, anche per dare un segnale importante in vista del futuro.

La squalifica di Fonseca sarà una penalizzazione per il Milan. I rossoneri non potranno contare sul proprio allenatore e quindi le difficoltà aumenteranno per il futuro.