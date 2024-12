Esonero in Serie A, il sostituto è Sarri: allenerà una “piccola”

Non può bastare il risultato venuto fuori nel corso di quest’ultima giornata in Serie A, con le voci sull’esonero che si concretizzano.

Poi però, per l’ambizioso progetto del club italiano, viene fuori il grande nome per la panchina, che non si può escludere.

È quanto si valuta nel corso della serata di domenica, stando ai potenziali rumors sull’esonero in Serie A, che vede come sostituto poi il grande nome per la panchina. Si tratta di un ex campione d’Italia che, per ripartire in panchina, potrebbe guidare una delle “piccole” del nostro calcio, ma con un progetto totalmente ambizioso, per il presente e il futuro. Un presente che si sta complicando e che la società vuole risollevare, per puntare in alto, nel nuovo progetto tecnico.

Sarri pronto al ritorno in Serie A: per lui c’è una “piccola” di Serie A

Un altro esonero in Serie A e il possibile rumors di Sarri, che non è più accostato alle panchine delle “big” del nostro campionato, quali Milan e Roma. Perché entrambe le società che non stanno brillando ai massimi livelli per la lotta ai primi posti, hanno scelto di proseguire con Fonseca una e l’altra con il traghettatore nel nome di Claudio Ranieri.

Le cose però si aprono, in uno spiraglio diverso per Maurizio Sarri che, finendo in una “piccola” di Serie A, potrebbe veder ripartire la sua carriera, ancora in Italia.

Ilposticipo.it aveva svelato qualche settimana fa quella che era la possibilità di vedere Maurizio Sarri come sostituto di Cesc Fabregas al Como, qualora la situazione fosse precipitata per il club neopromosso. Cosa che, nel corso della giornata di questa domenica dell’Immacolata, è venuta fuori. Perché il Como continua a non vincere e ha rischiato anche di perdere, col gol annullato a Nicolussi Caviglia del Venezia, sul finale di partita.

Esonero in Serie A: Sarri il sogno possibile come sostituto

Circola una voce, sono ore di valutazioni quelle che riguardano uno degli allenatori più promettenti che non ha proprio ben figurato nella sua primissima esperienza in Serie A. Cesc Fabregas rischia l’esonero e dopo Venezia-Como, le voci sono aumentate. Il tecnico spagnolo potrebbe far spazio ad un maestro come Maurizio Sarri che, a caccia di una nuova panchina, potrebbe scegliere di ripartire da una “piccola”, ma dal progetto ambiziosissimo.

Il progetto ambizioso della “piccola” di Serie A riparte da Sarri?

Può ripartire da Maurizio Sarri, l’ambiziosissimo progetto del Como che, se dovesse scegliere dunque di salutare definitivamente Cesc Fabregas, allora proverà ad accontentare Sarri tra mercato e non solo, per le richieste che saranno del tecnico di Figline. Basterà affidargli una squadra di palleggiatori, sulla scia di quanto già fatto dal giovane e promettente Fabregas che però, fino a questo momento, oltre a portare il Como nella storica promozione vissuta in A, sembra non aver meritato la piena fiducia, visti i risultati ottenuti in questa prima parte di stagione.