Esonero e ritorno in panchina: il presidente ha deciso

Cambia la panchina di una squadra italiana che ha deciso di chiamare in panchina una vecchia conoscenza del calcio italiano. Ecco tutti i dettagli sull’esonero e l’arrivo del nuovo allenatore.

Settimana rovente per la società, alla ricerca di una svolta dopo i recenti risultati negativi. Questa volta, a farne le spese, è proprio il mister che sta per essere mandato via.

Arrivano le ultimissime riguardo la scelta del presidente che ha preso una decisione sul nome del sostituto, che dovrà arrivare in città nelle prossime ore.

La sconfitta, questa volta, rischia di essere fatale per l’allenatore. Furia da parte del presidente che ha convocato subito una riunione per decidere il da farsi. Il tecnico è sulla graticola e sta per essere mandato via.

Come un mese fa, infatti, questa volta il patron non sarà clemente. La decisone è già stata presa e adesso manca poco per l’accordo con il nuovo allenatore, pronto a subentrare per tentare di salvare la stagione e portare avanti i programmi della società.

Ecco le ultimissime notizie riguardo l’esonero dell’allenatore e la scelta sul sostituto. A fare il punto è il giornalista, ed esperto di mercato, Alfredo Pedullà che ha fornito ulteriori aggiornamenti riguardo questa pista.

Cambio in panchina in Italia, c’è un gradito ritorno: ecco i dettagli

Ci sono delle novità che riguardano il futuro del mister, che rischia l’esonero dopo l’ultima sconfitta in campionato.

Situazione delicata per la squadra che ha bisogno di una svolta. Ecco perchè il presidente è pronto a cambiare allenatore e riportare in panchina un tecnico d’esperienza, che ha maturato una carriera nella serie cadetta.

Dopo l’esonero da Modena e le voci sul ritorno a Bolzano, si apre subito un’altra porta per Pierpaolo Bisoli che sta per diventare il nuovo allenatore del Brescia. Cellino, infatti, ha deciso di esonerare Rolando Maran, reduce dal ko contro il Catanzaro.

Bisoli al Brescia: esonero per Rolando Maran, la scelta di Cellino

La sconfitta in rimonta, contro il Catanzaro, può essere decisiva per Rolando Maran che può essere esonerato dal Brescia. Il mister, già un mese fa, era finito in discussione ma alla fine prevalse la volontà di Cellino di continuare con lui in panchina. Questa volta, la scelta può essere diversa. L’annuncio ufficiale può arrivare nelle prossime ore, intanto già circolano i nomi riguardo i sostituti.

La dirigenza ha già avuto dei contatti con alcuni candidati come Venturato. Sullo sfondo c’è sempre Andreazzoli, che piace anche alla Sampdoria. La novità, delle ultime ore, riguarda Pierpaolo Bisoli che alla fine potrebbe spuntarla su tutti e accomodarsi sulla panchina del Brescia.