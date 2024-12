Serie A, esonero dopo la sconfitta: arriva l’allenatore americano

La Serie A continua a essere un campionato ricco di colpi di scena: ora è pronto un altro esonero e la scelta del nuovo allenatore.

In Italia ci sono continuamente voci su esoneri di molti allenatori che non stanno riuscendo a essere determinanti come tutti si aspettavano e per questo motivo questo weekend potrebbe essere estremamente importante per capire quali movimenti ci saranno sulle panchine di Serie A.

Un nuovo esonero alle porte in Serie A? Le possibilità sono molto elevate per molti allenatori ma ora la scelta sembra ormai presa in caso di sconfitta.

Serie A, esonero in caso di sconfitta: le ultime

In Serie A ci sono pericoli concreti per diversi allenatori. Il weekend di campionato già iniziato rischia di portare con sé delle situazioni spiacevoli per i tecnici che se dovessero perdere rischiano il posto.

Ci sono allenatori che stanno vivendo un periodo molto complesso già da settimane e ora rischiano tantissimo, visto che ci sono partite delicatissime che non possono più essere sbagliate, altrimenti anche la classifica si farebbe difficilissima.

Secondo le ultime notizie relative alla Serie A, in caso di sconfitta ci sarà un nuovo esonero già lunedì.

Esonero in Serie A: Di Francesco rischia con il Venezia

Il Venezia diEusebio Di Francesco vive una prima parte di stagione tremenda. Il rischio della retrocessione in Serie B è già dietro l’angolo perché i risultati positivi mancano da parecchio tempo e la sfida contro il Como può essere decisiva.

In caso di sconfitta contro la squadra di Fabregas, il Venezia valuterà seriamente l’esonero di Di Francesco. La squadra non riesce a rispondere positivamente agli stimoli del tecnico e per questo bisognerà cambiare rotta per evitare di chiudere il campionato con largo anticipo.

L’esonero di Eusebio Di Francesco è un argomento caldissimo a Venezia. Se ne parla ormai da settimane ma la proprietà ha sempre deciso di aspettare e di dare ulteriori chance al tecnico ex Roma che, però, non riesce nel suo intento.

Esonero Di Francesco: arriva un allenatore americano

Il Venezia pensa all’esonero di Di Francesco e all’innesto di un allenatore italo-americano: Pellegrino Matarazzo. La proprietà del club lagunare è a stelle e strisce e sta valutando il nome di un connazionale per andare tutti nelle stessa direzione di idee e concetti.

Pellegrino Matarazzo ha già esperienza in Europa, visto che l’ultima squadra che ha allenato è l’Hoffenheim in Germania e pare orientato ad accettare la proposta del club italiano che intende ripartire da un americano. L’idea è quella di ricominciare da zero il prima possibile così da resettare le idee dei calciatori e tornare a sperare nella salvezza.