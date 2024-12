Esonero in arrivo: ultima spiaggia per il mister, svelato il successore

Ennesimo cambio in panchina in Italia. Ecco le ultimissime riguardo la scelta della società, che è pronta a sostituire l’allenatore.

C’è già un nome in pole in caso di ribaltone sulla panchina del club italiano. L’esonero è dietro l’angolo per il mister che paga i pessimi risultati ottenuti fino a questo momento alla guida della squadra, che non è riuscita ad incidere secondo le aspettative della proprietà.

Il cambio può arrivare molto presto, già nei prossimi giorni può esserci l’esonero visto che ormai l’allenatore ha perso la fiducia della piazza e anche dello spogliatoio.

Serve un cambio di rotta per la squadra che in questo momento è in grande difficoltà. Le voci sul futuro dell’allenatore non aiutano i giocatori che sono spaesati dalla scelta del club che, nonostante la poca fiducia, ha deciso di confermare in panchina il tecnico per questo weekend.

La sfida che può cambiare la stagione del club è davvero insidiosa. Raccogliere i tre punti da questo match significherebbe tanto per l’allenatore che avrebbe la possibilità di prendersi la sua rivincita.

C’è grande attesa su questo incontro che è già decisivo per le sorti dell’allenatore. Intnto, l’area tecnica attraverso il direttore sportivo si è già mosso riguardo l’eventuale sostituto.

Esonero programmato per il tecnico? La scelta sul successore

Nell’ultima settimana si è continuato a gettare benzina sul fuoco. Il clima è davvero surreale con la tifoseria che ha perso la pazienza dopo i recenti risultati negativi, che hanno portato la squadra lontano dalla promozione diretta.

Servirà, dunque, un nuovo cambio sulla panchina della Sampdoria con il ds Accardi pronto a chiamare una sua vecchia conoscenza. Infatti, secondo le ultime notizie, pare che in caso di esonero di Sottil, la società è pronta a puntare con forza su Aurelio Andreazzoli.

Tecnico di grande esperienza, che conosce bene la serie cadetta, ha condiviso l’esperienza ad Empoli con l’attuale direttore sportivo. Può essere l’uomo giusto per risollevare le sorti della squadra che è chiamata ad una sfida importante nel prossimo turno di campionato, contro la capolista Sassuolo.

Esonero Sottil Sampdoria: al suo posto prendon Andreazzoli

I fischi e la contestazione dei tifosi hanno colpito la squadra blucerchiata che è chiamata, adesso, ad un sussulto nel prossimo match di campionato contro il Sassuolo.

Non sarà facile affrontare i neroverdi, che stanno dominando il campionato di Serie A, con ben 17 punti di vantaggio sulla Sampdoria. Sottil tenterà l’impresa di fermare la squadra di Grosso, è l’unica speranza se vuole tenersi ancora per un po’ la panchina della Samp.

In caso di pareggio o sconfitta, può arrivare l’esonero del tecnico Sotti che ha perso la fiducia dell’intero ambiente