Nuova vita per Ancelotti: addio Real, svelata la prossima avventura

Nuova esperienza in panchina per Carlo Ancelotti che è pronto a lasciare il Real Madrid. Ecco le ultimissime sul futuro del tecnico.

Tutto ha una fine. Vale lo stesso anche per Ancelotti al Real Madrid. Il matrimonio con i Blancos è destinato a concludersi prima del previsto. Infatti, si rincorrono a Madrid le voci riguardo l’esonero del tecnico, che ha perso ormai la fiducia dell’intero ambiente.

Per Ancelotti si fa largo un’altra pista, che intriga e non poco la fantasia di Carletto che a 65 anni ha ancora voglia di allenare una grande.

L’esperienza in Spagna rischia di concludersi nel peggiore dei modi.

Ecco perché, Ancelotti, in netto anticipo rispetto alla tabella di marcia che si era prefissato, sta ragionando in vista del futuro e sulla prossima squadra da allenare in caso di esonero dal Real Madrid.

Gli ultimi successi con i Blancos hanno catturato l’attenzione di altre squadre, che sono pronte a prendere Ancelotti. La tentazione Italia stuzzica e non poco la fantasia di Carletto anche se ad oggi sono poche le società che possono permettersi il tecnico, che comunque non ha mai nascosto il suo desiderio di allenare un giorno la Roma.

Operazione difficile, per vari motivi. Ecco perché si fa largo un’altra ipotesi per l’allenatore.

Svelato il piano di Ancelotti: ecco il suo futuro dopo il Real Madrid

In controtendenza con tutti, Ancelotti non è nuovo a scelte particolari. Aveva stupito in passato, quando approdò sulla panchina del Napoli e poi su quella dell’Everton.

Adesso, dopo l’addio al Real Madrid, che arriverà molto presto, l’allenatore è pronto a dare una svolta alla sua carriera. Le motivazioni, nonostante l’età ed i successi, non gli mancano.

Dopo aver vinto tanto nei club, è arrivato il momento di tentare l’assalto ai trofei per le Nazionali.

Ecco perché, il prossimo obiettivo di Carlo Ancelotti è allenare il Brasile.

Ancelotti nuovo ct del Brasile?

Già cercato in passato dalla Federazione, l’affare potrebbe andare in porto molto presto con Vinicius che è il principale sponsor di Ancelotti che può essere il nuovo commissario tecnico del Brasile in vista dei prossimi Mondiali del 2026.