Futuro Ancelotti, torna in Serie A: contratto già pronto per giugno

Carlo Ancelotti è uno dei migliori allenatori al mondo e dopo il Real Madrid può tornare in Serie A già nella prossima stagione.

L’attuale allenatore del Real Madrid sta vivendo un periodo molto complicato e ora è finito nel ciclone delle critiche per i risultati negativi che stanno arrivando sia in campionato che in Champions League. Si parla di esonero e di possibile addio immediato e ora tocca a Florentino Perez scegliere il futuro del suo allenatore.

Ma è possibile il ritorno di Carlo Ancelotti da allenatore in Serie A? La risposta è sì e ci sarebbero già chance aperte per una grande squadra.

Ancelotti lascia il Real Madrid e torna in Serie A

Carlo Ancelotti può lasciare il Real Madrid già in questa stagione. I risultati dei Blancos sono tutt’altro che positivi in questo momento, con sconfitte determinanti sia per la Liga che per la Champions League.

A Madrid non sono contenti di Ancelotti e non bastano i risultati passati per riuscire a perdonare quanto sta accadendo ora. C’è molta distanza dal Barcellona e in Champions League c’è il grosso rischio di non qualificarsi nei primi 8 posti.

Secondo le ultime notizie di mercato ci sono ottime possibilità che Carlo Ancelotti torni in Serie A alla fine di questa stagione.

Annuncio di Pato sul futuro di Ancelotti

Quale sarà il futuro di Carlo Ancelotti? La certezza sembra il suo addio al Real Madrid al termine della stagione. Non sta andando benissimo e lui è stato il primo a dire che se non è più gradito dai tifosi o dalla dirigenza è pronto a farsi da parte. I risultati decideranno il futuro e quelli attuali non sono minimamente positivi per gli standard a cui hanno abituato il mondo del calcio nella storia.

Un grande tifoso romanista e uomo famoso negli anni ’80 e grande estimatore di Carlo Ancelotti ai tempi della Roma, Pato, ha parlato ai microfoni di asromalive.it e ha spiegato che il ritorno del tecnico di Reggiolo in giallorosso sarebbe l’arma vincente per i Friedkin in futuro.

“Carlo lo conosco bene e so che vuole bene alla Roma e ha lasciato una parte del suo cuore a Roma”, ha detto Pato accendendo i sogni di mercato dei tifosi giallorossi per la prossima stagione.

Ancelotti allenatore della Roma: i Friedkin ci pensano

“Ancelotti sarebbe un nome serio per la Roma, ma bisogna vedere che progetto c’è dietro per convincerlo”, ha concluso Pato spiegando che il tecnico ora al Real Madrid potrebbe essere il nome perfetto per rendere di nuovo la rosa competitiva.

I Friedkin potrebbero pensare seriamente a Carlo Ancelotti e regalare un altro colpo di scena clamoroso alla Roma. Con l’addio al Real Madrid potrebbe decidere di concludere la sua carriera da allenatore in Serie A e in grande stile.