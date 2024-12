Infortunio Roma: non solo Dovbyk, si teme il lungo stop

Tegola per la Roma, non solo Artem Dovbyk, i giallorossi temono che si possa trattare di un lungo stop.

Ancora un infortunio, dopo quanto si è già vissuto con Dovbyk nel corso del pre-partita e che, a sorpresa, è stato addirittura escluso dalle scelte dei convocati da parte di Claudio Ranieri.

Il tecnico giallorosso ha dovuto rinunciare al centravanti ucraino, dovendo far affidamento ad una soluzione a sorpresa nel proprio reparto offensivo. Ma, iniziato il match, un altro dei suoi titolari è finito KO chiedendo il cambio e accasciandosi a terra, dopo l’infortunio subìto nel corso di Roma-Lecce.

Non solo Dovbyk: un altro infortunio in Roma-Lecce

Che non sia un periodo facile per la Roma si può evidenziare già dai risultati. Ma se non bastasse, ci sono anche le notizie legate agli infortuni che colpiscono i calciatori del club capitolino.

In campo c’è Dybala come titolare, ma è assente il suo partner perché in via del tutto precauzionale e come annunciato da Claudio Ranieri, è stato escluso dalla sfida proprio per evitare ulteriori rischi su condizioni fisiche precarie.

Non solo l’infortunio di Dovbyk però perché, nel corso del primo tempo tra Roma-Lecce, si è fatto male anche il terzino titolare. E Claudio Ranieri teme di doverlo perdere per un lungo periodo.

Infortunio e tegola Roma: le condizioni del terzino

Stando ai primi aggiornamenti, il problema di natura muscolare, è emerso agli adduttori per il terzino Celik. Claudio Ranieri ha dovuto sostituirlo con il calciatore dell’Arabia Saudita che cercherà di giocarsi al meglio le sue chance, venendo impiegato al posto del terzino turco. Zeki Celik è uscito per dar spazio a Saud Abdulhamid dopo il suo infortunio. L’ex Al-Hilal da quando è arrivato, non è mai riuscito ad incidere con i giallorossi. Questa per lui è la grande occasione, considerando che i tempi di recupero rischiano di essere lunghi per il calciatore turco.

Ultime Roma: non solo Dovbyk, si teme tra campionato ed Europa League

Oltre a perderlo per il campionato, per Zeki Celik, si teme anche per quanto riguarda la sfida di Europa League contro il Braga che la Roma dovrà giocare nel prossimo turno del nuovo format della competizione. Nel corso della mattinata di domani, a Trigoria, si conosceranno gli esiti degli esami strumentali che il calciatore turco sosterrà per capire se agli adduttori c’è stata la lesione muscolare. Qualora dovesse trattarsi di lesione, a quel punto, si teme il lungo stop con ritorno in campo soltanto nel 2025.