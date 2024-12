Roma, addio Dybala: già trovata la soluzione

Si parla tanto del futuro di Paulo Dybala che è legato alla Roma con una situazione di contratto davvero particolare e che può chiarirsi definitivamente entro pochissimo.

Arrivano aggiornamenti che chiariscono una volta e per tutte quello che è il futuro del calciatore argentino che sembra destinato a prendere una strada definitiva dopo le tante polemiche che ci sono state in questi giorni. Adesso ci sono dei chiarimenti da fare sulla situazione di Paulo Dybala con la Roma.

L’attaccante è in scadenza di contratto nel 2025 e per questo motivo che ora si parla di quello che può accadere da un momento all’altro. Il giocatore ha una clausola nel suo contratto con la Roma per rinnovare se Dybala dovesse raggiungere un tot di presenze che vengono contate se in una gara gioca almeno più di 45 minuti.

Un nuovo contratto che può firmare Dybala con la Roma che può complicare e non poco la situazione economica del club giallorosso. Perché si andrebbe a chiudere un accordo di altri 3 anni con le cifre attuali che rovinerebbero le casse della società visto il suo alto ingaggio da 8 milioni di euro a stagione.

Roma, rinnovo Dybala: la decisione presa

Bisogna quindi capire come si può sistemare al meglio tutta questa vicenda, perché ad oggi mancherebbero 7-8 presenze per il rinnovo automatico di Dybala che può mettere ancora più in difficoltà da un punto di vista economico la stessa Roma.

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport il momento di Paulo Dybala con la Roma non è facile se consideriamo che il giocatore in questo momento non sa ancora quello che può accadere nel suo immediato futuro. Per il rinnovo automatico ci sono ancora diverse partite da affrontare e pare che entro gennaio non potrà raggiungerle.

Questo può portare quindi la Roma a fare una valutazione con lo stesso Dybala che può andare via la prossima sessione di calciomercato se dovesse arrivare a gennaio l’offerta giusta per lui e il club giallorosso. Pochi mesi fa ci è andato vicino un club in Arabia Saudita dall’ingaggiarlo.

Ora si arriverà a gennaio e poi si tireranno le somme tra Dybala e la Roma, ma questo forte legame durato diversi anni sembra ormai arrivato al capolinea una volta e per tutte e i tifosi non possono fare altro che aspettare per sapere la verità.