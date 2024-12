Esonero in Italia: si libera una panchina per Bonucci

In Italia, con le ore di valutazione sull’esonero che riguardano un club in particolare, si apre l’ipotesi per Bonucci in panchina.

L’ex calciatore della Juventus ha dichiarato in più occasioni di non veder l’ora di allenare la Juventus, sognando di indossare la tuta o annodarsi la cravatta attorno al collo, per vivere un’esperienza in altre vesti alla Juve.

Le cose alla Juve chiaramente, considerando che avrà da studiare e imparare da allenatore, potrebbero non vederlo ancora pronto. Ma c’è un’altra panchina in Italia che, liberandosi, potrebbe essere l’occasione proprio per Bonucci, per cominciare in una prima esperienza, importante, nel campionato italiano.

Esonero in Italia, chance per Bonucci? La destinazione

Il livello che si cerca in Serie A, tra gli allenatori delle “piccole” che cambiano di continuo a causa degli esoneri che seguono ad una lotta salvezza che vede coinvolte le squadre che non riescono a macinare punti, è difficile che possa vedere allenatori “giovani ed inesperti”, nonostante la straordinaria carriera vissuta da giocatori.

Tant’è che il Lecce che esonera Gotti e il Genoa che esonera Gilardino, vedono rispettivamente la scelta in panchina che porta alla garanzia Giampaolo e all’espertissimo Patrick Vieira, altra leggenda bianconera che però con un’età e un’esperienza diversa, ha già avuto occasioni ad alti livelli.

La destinazione di Leo Bonucci per un ruolo di allenatore, non sarà infatti in Serie A. Potrebbe, da allenatore, sedersi sulla panchina di un club di Serie C. E si apre un’ipotesi nello stesso campionato della Lega Pro.

Bonucci subito contro il Milan: può succedergli da allenatore

Sfidando il suo passato, qualora dovessero concretizzarsi le voci sull’esonero in Italia, Bonucci potrebbe affrontare l’Atalanta nel girone che vivrebbe da allenatore, in Serie C. Ci sono ipotesi su una panchina che si libera alla Pro Patria, dove allena Colombo, che rischia l’esonero con lo stesso club. Da capire cosa succederà dopo la partita di quest’oggi, senza vittoria, ma Bonucci aspetta una chiamata. E la stessa potrebbe arrivare in Italia, in Serie C.

Bonucci aspetta la Juventus: l’ipotesi può arrivare per la Serie C

L’ipotesi Juventus può arrivare per la Serie C per l’ex difensore bianconero. Per la formazione Primavera della Juventus, ormai diversi anni fa, si era aperta l’ipotesi per Andrea Pirlo, allenatore che fu poi promosso in Prima Squadra, da allenatore della Juventus quando riuscì a vincere poi, nell’arco della stagione, la Supercoppa italiana ai danni del Napoli, in uno degli ultimi trofei vinti nella storia della Juventus. Senza passare per la Primavera, allenando subito la Juventus. Per Leonardo Bonucci che aspetta e sogna la Juventus, invece, potrebbe passare per la Serie C. Nonostante l’arrivo di Brambilla, non è certo che l’ex Foggia possa tenersi il posto, con i 4 punti nelle ultime tre partite che comunque hanno avuto il loro peso, dopo la disastrosa gestione di Montero.