Bonucci allenerà un club in Italia, ha già deciso

Da poco c’è stato il ritiro dal mondo del calcio giocato da parte di Leonardo Bonucci e ora ha già intrapreso la carriera da allenatore e svela le sue scelte.

Ci sono aggiornamenti, infatti, che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro con Bonucci che ora fa parte dello staff della Nazionale Italiana dell’Under 20 di Bernardo Corradi, ma punta chiaramente ad un futuro in un club dopo un periodo di adattamento e conoscenze nei suoi primi anni da allenatore.

Proprio Bonucci ha parlato in queste ore ai microfoni di Prime Video per raccontare quella che può essere la sua scelta. Ci sono delle notizie molto importanti che ora riguardano la possibilità che il giovane allenatore possa approdare sulla panchina di un club da un momento all’altro.

Ci sono novità che riguardano quindi quello che può accadere con Bonucci pronto a diventare il prossimo allenatore di un club in Italia da un momento all’altro, con il giovane allenatore che ha intenzione di fare presto un salto di qualità perché ha grandi traguardi e obiettivi in mente per il suo futuro.

Calciomercato: Bonucci guarda al futuro in un club

Ci sono notizie molto importanti che riguardano proprio la scelta di Bonucci che è pronto a cambiare presto il suo futuro e dopo un periodo nello staff dell’Under 20 dell’Italia è pronto a fare qualcosa di diverso con un club.

In queste ultime ore è arrivata una dichiarazione molto importante da parte di Leo Bonucci che non si è separato bene con la sua Juventus visto quello che è accaduto da calciatore negli ultimi anni di carriera. Ma il legame è davvero molto forte tra l’ex giocatore e il club bianconero, così come tutto l’ambiente.

Proprio per questo motivo ci sono delle novità che riguardano proprio questa possibile scelta di Bonucci che può diventare allenatore della Juventus, almeno questo è il suo sogno in vista del futuro. A parlarne è stato direttamente Leo che in un’intervista ha dichiarato che oltre al sogno di essere un allenatore vincente c’è anche quello di vincere una Champions sulla panchina della Juve.

Bonucci può diventare l’allenatore della Juve in futuro solo se dimostrerà tutto il suo valore in questi prossimi anni, ora è appena iniziata la sua nuova carriera e sarà sicuramente in salita per ciò che arriverà.